Каждая пятая компания в России сегодня привлекает к работе граждан со статусом самозанятого. Такие данные следуют из нового опроса SuperJob, в котором приняли участие представители тысячи предприятий из всех регионов страны. Этот показатель остается стабильным на протяжении последних лет и в январе 2026 года составил 20%.
Особенно заметна эта практика в сегменте малого и среднего бизнеса: услугами самозанятых пользуются 22% компаний с численностью до 100 человек и столько же — с штатом от 100 до 1000 сотрудников. Среди крупных корпораций с персоналом более тысячи человек такие отношения строятся значительно реже — только в 13% случаев. Это позволяет говорить о том, что гибкие формы занятости в первую очередь нашли применение у более мобильных игроков рынка.
Самозанятые чаще всего выполняют для бизнеса узкоспециализированные, проектные или вспомогательные задачи, не требующие постоянного штатного специалиста, следует из данных опроса.
Контекстный анализ ответов позволяет выделить сферы, где труд самозанятых интегрирован наиболее плотно. Лидером по количеству упоминаний стала область строительства и проектирования. На втором месте — логистика и грузоперевозки. В тройку наиболее востребованных направлений также вошли информационные технологии.
Помимо этого, компании активно привлекают самозанятых для решения задач в маркетинге и рекламе, бухгалтерии, рекрутинге, дизайне, копирайтинге, переводах и юридическом консалтинге.
Согласно официальной статистике, к декабрю 2025 года в России статус самозанятого оформили 14,6 млн человек.
