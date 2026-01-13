Российский сектор самозанятости в 2025 году продемонстрировал значительный рост. Согласно подсчетам «Ведомостей» на основе данных Федеральной налоговой службы, совокупный доход плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) за год вырос на 38,6%, превысив отметку в 3 трлн руб.

Freepik

Рост произошел на фоне увеличения как числа участников, так и общего объема оказанных услуг, несмотря на снижение их средней стоимости. Налоговые поступления также заметно увеличились — с 100 до 136 млрд рублей. Масштабирование рынка подтверждается и другим показателем: количество сформированных чеков выросло с 1,5 до 2,5 млрд единиц.

Вместе с тем, средняя стоимость услуги самозанятого за отчетный период снизилась с 1 478 до 1 218 рублей. Эксперты отмечают сохранение характерных для сектора особенностей. Например, для половины зарегистрированных граждан доход от самозанятости составляет лишь 29% от их общего заработка. Более того, в 41 регионе России средний годовой доход в этой категории остается ниже установленного прожиточного минимума.

Статистика также выявляет определенную закономерность в карьере самозанятых. Около половины пользователей перестают получать доход по данному налоговому режиму спустя два-три года после регистрации. Оставшаяся часть, напротив, сохраняет стабильный заработок в течение длительного времени.

Режим налога на профессиональный доход, являющийся десятилетним экспериментом, действует в России с 2019 года. Самозанятые платят налог по ставке 4% с доходов от физических лиц и 6% — от юридических.

По информации ФНС, к концу 2025 года число зарегистрированных самозанятых достигло 15,2 млн человек, что на 25% больше, чем в декабре 2024 года. Налоговая служба прогнозирует, что к завершению эксперимента в 2028 году плательщиками НПД станут 18 млн граждан.