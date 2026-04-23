Средний ежемесячный платеж за мобильную связь в России в 2025 году вырос на 18% по сравнению с 2024 годом. Основной вклад в рост обеспечили молодые абоненты — они активнее переходили на более дорогие тарифы и увеличивали потребление мобильного интернета. Такие выводы сделали аналитики платформы управления связью «Экомобайл». Подробности — в распоряжении «Инка».

Наиболее заметно расходы выросли у аудитории 18–25 лет: средний счет в этой группе увеличился на 29%. У пользователей 26–30 лет показатель прибавил 25%, у клиентов 31–35 лет — 23%. Именно эти группы стали главным источником роста выручки операторов в массовом сегменте.

После 35 лет темпы роста заметно снижаются. В группе 36–45 лет ежемесячные траты на связь выросли на 15–18%, среди абонентов старше 45 лет — на 13–14%. Минимальный прирост зафиксирован у пользователей старше 60 лет — 7%. Аналитики объясняют это тем, что такие пользователи реже меняют тарифы и в целом тратят более стабильно.

При этом по абсолютным расходам крайние возрастные группы остаются среди лидеров. Пользователи младше 18 лет и старше 60 лет традиционно показывают более высокий средний чек, чем основная часть абонентов. На это могут влиять семейные тарифы и старые архивные предложения.

Рост платежей объясняется не только индексацией цен. На ситуацию повлияли обновление тарифных линеек, переход клиентов на пакеты с большим объемом услуг и постепенный отказ от дешёвых архивных тарифов. В результате абоненты получают больше трафика и сервисов, но и платят за связь больше.

Параллельно продолжает расти потребление мобильного интернета. Среди пользователей платформы «Экомобайл» крупнейший объем трафика сохраняет МТС с долей 50%. На «Мегафон» приходится 29%, на «Билайн» — 20%, на остальных операторов — около 1%.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года интернет-трафик у МТС увеличился на 15%, у «Мегафона» — на 14%, у «Билайна» — на 26%. Наиболее резкий скачок показал T2: объем мобильных данных среди пользователей платформы вырос втрое.

По числу уникальных пользователей рынок рос неравномерно. T2 нарастил базу на 124% — это стало ключевым фактором роста трафика. У МТС количество абонентов увеличилось на 30%, у «Мегафона» — на 16%.

