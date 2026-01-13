Семейство языковых моделей Qwen от китайской корпорации Alibaba установило впечатляющий рекорд на платформе Hugging Face, являющейся ключевым хабом для разработчиков искусственного интеллекта. Согласно данным команды Qwen, общее число загрузок их моделей на этой платформе достигло 700 млн, что делает его самой популярной в мире системой ИИ с открытым исходным кодом, пишет Xinhua.

Freepik

Анализ статистики Hugging Face показывает, что уже к октябрю 2025 года Qwen обогнала по количеству загрузок модель Llama от Meta*. Еще более показательным стал декабрь того же года: месячное число загрузок Qwen превысило совокупный показатель следующих восьми самых популярных моделей вместе взятых, включая разработки Meta, DeepSeek, OpenAI, Mistral, Nvidia и других ведущих игроков рынка.

Alibaba стала пионером среди крупных китайских технологических компаний, открыв исходный код своих больших языковых моделей в 2023 году. С тех пор портфолио Qwen значительно расширилось, охватив теперь как текстовые, так и мультимодальные задачи. Модели поддерживают работу со 119 языками и региональными диалектами.

На сегодняшний день корпорация опубликовала в открытом доступе код почти для 400 моделей в рамках линейки Qwen. Сообщество разработчиков активно использует этот ресурс, создав на его основе более 180 тыс. производных версий. По утверждению команды Qwen, эти цифры делают их семейство моделей самым продуктивным проектом в сфере открытого языкового моделирования в мире.

Прочитайте также Команда Qwen представила мощнейшего ИИ-агента с открытым исходным кодом

Динамика роста популярности моделей также остается высокой. Со второй половины прошлого года темпы увеличения числа загрузок Qwen стали самыми высокими среди пяти крупнейших поставщиков открытых моделей на рынке.

Представитель команды Qwen в беседе с Xinhua подчеркнул, что ее главной целью по-прежнему остается повышение производительности больших языковых моделей «при сохранении приверженности открытому исходному коду, чтобы ИИ действительно мог помочь большему количеству людей по всему миру».

* — запрещена на территории РФ и признана экстремистской