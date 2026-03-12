На московском рынке вновь обновился рейтинг самых дорогих студий. Лидером стал лот стоимостью 147,9 млн руб. в премиальном комплексе «Космос Селекшен Арбат Апартментс» на Новом Арбате. Студия без отделки расположена на 11-м этаже и имеет площадь 46 кв. м. Комплекс уже введен в эксплуатацию. Подробности — в распоряжении «Инка».

Huy Nguyen, Unsplash

По данным аналитиков компании Whitewill, второе место занимает студия в резиденциях «Ильинка 3/8», рядом с Красной площадью, на территории исторических Теплых торговых рядов за ГУМом. Лот на 2-м этаже корпуса «Лев» площадью 50 кв. м оценивается в 143,1 млн руб., при этом с июня прошлого года цена выросла на 3,8 млн руб.

Третье место занимает еще одна студия в «Космос Селекшен Арбат Апартментс» на 10-м этаже площадью 46 кв. м за 142,1 млн руб. Четвертое место — студия 49 кв. м в том же корпусе «Лев» комплекса «Ильинка 3/8» на 1-м этаже, стоимость — 133,1 млн руб.

Замыкает пятерку лидеров студия 47 кв. м в корпусе «Кентаврас» клубных особняков «Ильинка 3/8». Лот без отделки на 2-м этаже продается за 126 млн руб., что соответствует 2,65 млн руб. за квадратный метр.

Кроме того, на первичном рынке Москвы зафиксирована рекордная стоимость апартаментов. По данным аналитиков компании «Калинка экосистем», самые дорогая недвижимость такого типа продается на Пречистенской набережной — 538 кв. м оцениваются в 4,3 млрд руб., а стоимость квадратного метра достигает 8 млн руб. В апартаментах потолки 3,5 метра, предусмотрено разделение на приватные и гостевые зоны.

На втором месте — апартаменты с террасами в Хамовниках площадью 501 кв. м стоимостью 2,25 млрд руб. Объект находится недалеко от Храма Христа Спасителя и Москвы-реки, предлагается без отделки.

Замыкает тройку лидеров объект в Тверском районе Москвы за 1,5 млрд руб. Апартаменты оснащены террасой, парадным лобби с отделкой из натурального камня и лифтовой зоной.

Ранее аналитики подсчитали реальную стоимость ипотеки в московских новостройках. Выяснилось, что даже при снижении процентных ставок, ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру в бюджетных жилых комплексах столицы все еще превышает средний уровень зарплаты москвича.

