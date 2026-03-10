Несмотря на снижение ипотечных ставок, даже за однокомнатную квартиру в недорогих новостройках Москвы ежемесячный платеж превышает среднюю зарплату москвича, подсчитали эксперты «РБК Недвижимость».
За год ставки по рыночной ипотеке на новостройки снизились на 9 п.п., но остаются высокими — около 20% годовых на начало марта 2026 года, сообщает ЕИСЖС. Это значит, что даже за небольшую квартиру в массовых проектах придется платить свыше 210 тыс. руб. в месяц, а за более дорогие варианты сумма платежей будет еще выше.
В массовых новостройках Москвы:
Бизнес-класс дороже:
Даже самые маленькие квартиры в массовых проектах стоят дороже средней зарплаты москвича, а жилье бизнес-класса требует нескольких зарплат.
Однако лидером среди российских городов по недоступности жилья стал Сочи. По данным исследования сервиса «Циан», проведённого в 40 крупных городах, чтобы купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке курортной столицы, потребуется откладывать весь месячный доход почти 163 месяца.
При этом в январе по всей России банки выдали рыночные ипотечные кредиты на сумму 400 млрд руб., что соответствует более 82 тыс. сделок. Эксперты связывают такой рост активности с несколькими факторами одновременно: снижением ставок, изменением условий выдачи и накопленным отложенным спросом.
Отношение россиян к ипотеке заметно меняется с возрастом. Люди старше 29 лет чаще жалеют о неиспользованных возможностях, тогда как представители поколения Z по-прежнему воспринимают долгосрочный кредит как угрозу своей свободе, показывают данные нового исследования девелопера Level Group.
Согласно опросу, 43% россиян старше 29 лет сожалеют, что в молодости не оформили ипотеку. В то же время почти половина представителей поколения Z (49%) по-прежнему воспринимает ипотеку как «кабалу». Большинство старших участников исследования со временем начинают рассматривать кредит на жилье как упущенную возможность или единственный способ стать собственником.
