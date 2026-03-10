Несмотря на снижение ипотечных ставок, даже за однокомнатную квартиру в недорогих новостройках Москвы ежемесячный платеж превышает среднюю зарплату москвича, подсчитали эксперты «РБК Недвижимость».

Jakub Zerdzicki, Unsplash

За год ставки по рыночной ипотеке на новостройки снизились на 9 п.п., но остаются высокими — около 20% годовых на начало марта 2026 года, сообщает ЕИСЖС. Это значит, что даже за небольшую квартиру в массовых проектах придется платить свыше 210 тыс. руб. в месяц, а за более дорогие варианты сумма платежей будет еще выше.

В массовых новостройках Москвы:

1‑комн. 36 кв. м — 15,5 млн руб., ипотека 211 тыс. руб./мес., выше средней зарплаты.

2‑комн. 60 кв. м — 21,3 млн руб., 290 тыс. руб./мес., почти в 1,7 раза выше зарплаты.

3‑комн. 79 кв. м — 26,4 млн руб., 359 тыс. руб./мес., больше двух средних зарплат.

Бизнес-класс дороже:

1‑комн. 41 кв. м — 25,7 млн руб., 349 тыс. руб./мес.

2‑комн. 67 кв. м — 38,2 млн руб., 519 тыс. руб./мес.

3‑комн. 91 кв. м — 51,8 млн руб., 704 тыс. руб./мес., более четырех средних зарплат.

Даже самые маленькие квартиры в массовых проектах стоят дороже средней зарплаты москвича, а жилье бизнес-класса требует нескольких зарплат.

Однако лидером среди российских городов по недоступности жилья стал Сочи. По данным исследования сервиса «Циан», проведённого в 40 крупных городах, чтобы купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке курортной столицы, потребуется откладывать весь месячный доход почти 163 месяца.

При этом в январе по всей России банки выдали рыночные ипотечные кредиты на сумму 400 млрд руб., что соответствует более 82 тыс. сделок. Эксперты связывают такой рост активности с несколькими факторами одновременно: снижением ставок, изменением условий выдачи и накопленным отложенным спросом.

Отношение россиян к ипотеке заметно меняется с возрастом. Люди старше 29 лет чаще жалеют о неиспользованных возможностях, тогда как представители поколения Z по-прежнему воспринимают долгосрочный кредит как угрозу своей свободе, показывают данные нового исследования девелопера Level Group.

Согласно опросу, 43% россиян старше 29 лет сожалеют, что в молодости не оформили ипотеку. В то же время почти половина представителей поколения Z (49%) по-прежнему воспринимает ипотеку как «кабалу». Большинство старших участников исследования со временем начинают рассматривать кредит на жилье как упущенную возможность или единственный способ стать собственником.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.