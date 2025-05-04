Техника «джеффинга» становится все более популярным методом тренировки для бегунов всех уровней подготовки. Этот способ, получивший название в честь американского олимпийца и тренера Джеффа Гэллоуэя, представляет собой последовательное чередование бега и ходьбы. Такой метод позволяет преодолевать большие дистанции, снижая усталость и риск травм.

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Метод был разработан Гэллоуэем в 1970-х годах и особенно актуален сейчас, во время бума беговых активностей. «Джеффинг» делает бег более доступным для широкого круга людей — эта техника бросает вызов распространенному заблуждению, что настоящий бегун должен бежать непрерывно с определенной скоростью.

Исследования показывают, что эта техника позволяет экономнее расходовать энергию, снижает нагрузку на суставы и мышцы, а также ускоряет восстановление после тренировок. Именно поэтому «джеффинг» часто используют бегуны, восстанавливающиеся после травм или болезней.

Практика такого бега может быть гибкой — от базового правила «хафф-энд-пафф» (переходите на ходьбу, когда дыхание становится тяжелым) до структурированных интервалов, например 30 секунд бега и 30 секунд ходьбы. Гэллоуэй отмечает, что этот метод помогает бежать быстрее без дополнительных усилий, постепенно увеличивая интервалы бега, сохраняя короткие перерывы на ходьбу.

Хотя «джеффинг» быть привлекательным не для всех бегунов, данный метод успешно используется многими марафонцами для подготовки к соревнованиям. По мнению спортивных экспертов, любой подход, который помогает большему количеству людей заниматься физической активностью, заслуживает внимания и поддержки.