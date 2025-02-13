Аналитики сервиса «Яндекс Аренда» в январе зафиксировали рост интереса россиян к съемным квартирам в крупных городах. Число просмотров объявлений о сдаче недвижимости в среднем выросло на 17,8% относительно декабря 2024 года. При этом, вместе с увеличением спроса, выросло и число сдаваемых лотов. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

По данным сервиса «Яндекс Аренда», предложение по городам-миллионникам выросло в среднем на 7,8% по всем типам квартир. Экспозиция студий увеличилась на 8,9%, однокомнатных квартир — на 11,6%, двухкомнатных — на 6,3%, трехкомнатных — на 2,6%.

Аналитики отмечают, что постепенно восстанавливается и спрос. Число просмотров объявлений о сдаче жилья на долгосрочный период в в крупных городах увеличилось на 17,8% относительно декабря 2024 г.

Заметный рост интереса к объявлениям о сдаче квартир в долгосрочную аренду в течение месяца прослеживается в Самаре, где число просмотров за месяц выросло в 1,6 раза, в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Красноярске — в 1,5 раза, в Ростове-на-Дону и Воронеже — в 1,4 раза, в Краснодаре — на 31,8%, в Санкт-Петербурге — на 21%, в Москве — на 12,3%.

Чаще всего арендаторы искали в мегаполисах однокомнатные квартиры для съема — на них пришлось 41,7% от общего числа. Следующими по популярности стали двухкомнатные квартиры — 28,3%. Студии для долгосрочной аренды ищут 15,4% арендаторов, а трехкомнатные квартиры — 7,4%.

Средняя стоимость аренды студий в городах-миллионниках по итогам января 2025 года составила 30 тыс. руб. (-2,5% за месяц), однокомнатных квартир — 31 тыс. руб. (-2,6% за месяц), двухкомнатных — 40 тыс. руб. (-2,5% за месяц), а трехкомнатных — 57 тыс. руб. (-1,6% за месяц).

Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков отметил, что к концу января многие арендаторы возвращаются к решению жилищного вопроса. Активнее становятся и арендодатели. Некоторые из них снимали объявления на время затишья на рынке, но уже к концу месяца собственники начали постепенно начали поиск жильцов.

Напомним, что в 2024 году предложение съемного жилья в России выросло почти в два раза, до 81,6 тыс. объявлений. Основной прирост произошел в последние три месяца. Количество арендного жилья за четвертый квартал увеличилось на 45%, а за весь год прирост составил 86%.