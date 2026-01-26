Абьюзивное поведение руководства становится для многих работающих россиян прямым сигналом к поиску новой работы. Согласно данным нового опроса SuperJob, шесть из десяти респондентов (60%) готовы уволиться, столкнувшись с явными «красными флагами» со стороны начальства. Подробности — в распоряжении «Инка».

С проблемой психологического давления на рабочем месте знакомы многие: 42% экономически активных россиян лично сталкивались с нездоровым отношением со стороны руководителя, а 27% — со стороны коллег. Женщины сообщают о таких ситуациях чаще мужчин, особенно если речь идет о давлении сверху (47% против 37%).

Наиболее уязвимой группой оказались сотрудники в возрасте 35–45 лет. Почти половина из них (49%) сталкивалась со злоупотреблением властью со стороны руководства, а 38% — с токсичным поведением в коллективе. Эксперты связывают это с наибольшей профессиональной активностью данной возрастной группы, которая чаще оказывается в самых разных, в том числе и конфликтных, рабочих ситуациях.

Респонденты подробно описали, что именно они считают проявлением абьюза. Со стороны начальства чаще всего упоминаются различные формы психологического давления и самодурства (по 28%). Каждый четвертый (25%) относит к абьюзу прямые нарушения Трудового кодекса: принуждение к неоплачиваемой сверхурочной работе, препятствование уходу на больничный или задержку зарплаты. Также в списке — публичные унижения (20%), игнорирование и высокомерие (19%).

Со стороны коллег самым тревожным сигналом респонденты назвали необоснованные придирки (35%). Также многие отмечают общую токсичную атмосферу в коллективе (28%) и психологическое давление (25%). К травмирующим действиям отнесли публичную унизительную критику (23%), распространение сплетен и настраивание команды против человека (по 18%).

Большинство опрошенных выступает за решительные действия. В случае токсичного поведения руководителя за немедленный уход высказываются 58% респондентов. Если проблема исходит от коллег, эта доля немного ниже — 48%.

Наиболее радикально настроены сотрудники в возрасте 35–44 лет, которые и сталкиваются с проблемами чаще других. Среди них за увольнение из-за начальства выступают 65%, а из-за коллег — 56%. Женщины в среднем более категоричны, чем мужчины: за уход после первых «красных флагов» со стороны руководства высказываются 62% женщин против 54% мужчин.

