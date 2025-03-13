Аналитики «РБК Исследования рынков» представили ежегодный рейтинг девелоперских компаний, занимающихся продажей или сдачей в аренду офисных помещений в России. Тройка лидеров в обоих сегментах остается неизменной последние два года, при этом число участников растет.

Третий год подряд лидером в сегменте продаж офисной недвижимости остается компания Stone с итоговым баллом 90,8 из 100, тогда как у занявшего второе место девелопера MR Group результат составил 36,2 балла.

Столь существенный разрыв эксперты объясняют высокими показателями лидера по итогам 2024 года и планами на 2025 год. В частности, Stone реализовал в 2024 году 133 тыс. кв. м офисной недвижимости (+30%) и планирует открыть в 2025 году 6 новых бизнес-центров, общей площадью в 291 тыс. кв. м.

В рейтинге также оценивались разноформатность линейки площадей, системный запуск новых проектов, планомерный объем ввода офисов и уровень их заполняемости.

Согласно полученным результатам, договоры долевого участия (ДДУ) использует только Pioneer. По договорам купли-продажи будущей вещи (ДКПБВ) в 2024 году 100% сделок совершили компании Stone, MR Group и «ПроГород».

Отмечается, что Stone уступает по объему продаж совместному проекту «ПроГорода» и MR Group — МФК Slava 4, общая площадь которого составляет 144 тыс. кв. м.

Кроме того, MR Group лидирует по заявленному вводу в эксплуатацию офисной недвижимости в 2025–2030 годах (1,3 млн кв. м). У Stone данный показатель составляет около 900 тыс. кв. м без учета перспективных проектов.

Лидер рейтинга 2021 года, ГК Pioneer, в этом году занял третью строчку. Эксперты объясняют это смещением фокуса девелопера на жилые проекты. При этом компания лидирует по объемам ввода офисов (104,8 тыс. кв. м).

На втором месте расположился девелопер Stone, который в 2024 году ввел в эксплуатацию вторую очередь офисного квартала Stone Towers (Tower B, Tower C) площадью 65,5 тыс. кв. м. Третье место с заметным отрывом (6,2 тыс. кв. м) занимает компания «Бизнес-Недвижимость».

В топ-7 рейтинга также представлены девелоперы «ПроГород», Coldy, ПИК и Sminex.

В сегменте сдачи офисной недвижимости в аренду лидирует инвестиционная компания O1 Properties. По итогам 2024 года она владеет совокупной общей площадью в 718 тыс. кв. м, 582 тыс. кв. м из которых являются арендопригодными.

По данным аналитиков, в 2024 году O1 Properties в среднем сдавала арендаторам около 522 тыс. кв. м таких площадей, то есть порядка 90%.

Второе место заняла компания «Галс-Девелопмент» — 406,4 тыс. и 235 тыс. кв. м общей и арендопригодной площади соответственно. Отмечается, что девелопер активно работает на рынке аренды строящейся недвижимости и, при сохранении текущих темпов, продолжит укреплять свои позиции в сегменте.

Во втором полугодии 2024 года компания «Галс-Девелопмент» сдала в аренду 114,6 тыс. кв. м. Второе место с относительно небольшим отрывом заняла O1 Properties — 90 тыс. кв. м. Стоит отметить, что компания работает только с текущим фондом и не наращивает портфель арендопригодной площади.

Третье место в сегменте аренды заняла «Корпорация А.Н.Д.» с объемом арендопригодных площадей в размере около 242 тыс. кв. м. Из них 93% сдано в аренду.

Максимальная заполненность арендаторами наблюдается у девелопера Metrika Investments — 100% от всех арендопригодных площадей, а сама компания занимает пятое место в рейтинге по объемам сдачи в аренду офисной недвижимости.

Напомним, что в 2024 году было введено в эксплуатацию 6,4 млн кв. м коммерческой недвижимости. Это рекордный объем за последние десять лет. 5,2 млн кв. м приходится на склады, 623 тыс. кв. м занимают офисы, а 481 тыс. кв. м — торговые площади.