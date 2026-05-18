Цена остается главным фактором при выборе сервиса бронирования у российских туристов: на минимальную стоимость ориентируются 46% пользователей. По данным исследования TelecomDaily, наиболее выгодные предложения по России чаще встречаются у «Островка», а при зарубежных поездках лидирует также Ozon Travel.

Аналитики изучили более 20 популярных сервисов для путешествий и опросили свыше 830 человек, которые совершали поездки в течение последних шести месяцев. В исследовании сравнивались цены на одинаковые объекты размещения, полнота информации о них, пользовательские оценки платформ.

В итоговую группу лидеров вошли «Островок», Ozon Travel, «Авито Путешествия», «Суточно.ру» и «Яндекс Путешествия». Опрос проводился во второй половине марта 2026 года, исследовательская панель соответствовала стандартам авторитетной организации в сфере исследований ESOMAR.

Большинство участников опроса в течение полугода путешествовали внутри России: часть из них посещала другие регионы, другая — оставалась в пределах своего региона и только единицы выезжали за границу. Больше половины опрошенных планируют свои поездки минимум за месяц, еще треть принимают решение за одну-две недели до выезда.

Пользователи ждут от сервисов прежде всего широкого выбора и низкой цены. Дополнительные бонусы, кешбэк и привязка к экосистемам оказались менее значимыми.

При выборе отеля или апартаментов решающим фактором стали отзывы: 84% пользователей ориентируются на них. TelecomDaily проанализировал отзывы на одинаковые объекты по нескольким параметрам, включая повторяемость, структуру и распределение публикаций по времени. Самую высокую оценку получил «Островок» — 85 баллов из 100. Далее идут «Авито Путешествия» — 83 балла, «Яндекс Путешествия» — 82, «ТуТу.ру» — 81 и Ozon Travel — 80.

По удобству использования лидером также стал сервис «Островок» с оценкой 4,63 балла из 5. В первую пятерку вошли сервисы «Суточно.ру», Ozon Travel, «Авито Путешествия» и «Яндекс Путешествия». У сервиса «Авито Путешествий» зафиксирован самый высокий индекс готовности рекомендовать — 55%.

Для оценки цен аналитики сравнили цены на одинаковые номера в отелях в Сочи, Таиланде и Индонезии. Чаще всего самые выгодные предложения были у «Островка», часть выгодных предложений также показал Ozon Travel. В зарубежных направлениях Ozon Travel предложил минимальные цены на 12 объектах из 26, «Островок» — на 11. При этом именно у последнего оказались доступны все объекты из выборки, тогда как часть сервисов не показывала отдельные отели.

