Российские туристы постепенно формируют свои маршруты на 2026 год. Традиционные фавориты — Москва, Санкт-Петербург и Казань — вновь возглавляют список самых востребованных направлений, свидетельствуют данные сервиса поиска и бронирования отелей «Отелло». Подробности — в распоряжении «Инка».

В десятку популярных городов также уверенно входят Сочи, горный кластер Эстосадок, федеральная территория Сириус, Новосибирск, Краснодар, Адлер и Екатеринбург. Среди зарубежных стран пока лидируют Турция, Таиланд и Беларусь.

Недавно завершившиеся новогодние праздники позволяют увидеть, какие тенденции могут сохраниться. В период с 31 декабря по 11 января чаще всего россияне выбирали Москву, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Новосибирск. Средняя продолжительность такой короткой поездки составляла всего два дня.

Ценовая политика сильно разнилась: самым бюджетным вариантом стал Адлер (в среднем 4 880 руб. за ночь), а верхние строчки по стоимости заняли Москва и Нижний Новгород (около 9 080 руб.). Назначение Рязани новогодней столицей дало ощутимый эффект: спрос на размещение в городе в праздники вырос на 40% по сравнению с предыдущим сезоном.

Эти свежие данные логично дополняет статистика самых посещаемых городов за весь 2025 год. Ключевыми точками притяжения, как и ожидалось, стали Москва и Санкт-Петербург, собравшие 16% и 11% всех бронирований соответственно. Их популярность отчасти объясняется статусом крупнейших транспортных узлов страны.

В первую десятку также вошли Казань, Новосибирск, Адлер (Сочи), Сочи, Екатеринбург, Владивосток, Краснодар и Нижний Новгород, который за год совершил впечатляющий прыжок из топ-15. Что касается цен, то самыми доступными для путешествий в прошлом году оказались Адлер, Новосибирск и Краснодар с ценой ночи до 5 тыс. руб.

В международном сегменте безоговорочными лидерами стали Турция, Беларусь и Казахстан, а самым дорогим направлением для отдыха — Объединенные Арабские Эмираты.

