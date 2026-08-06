Промышленные и производственные компании стали главной целью вредоносных почтовых рассылок в первом полугодии 2026 года. На них пришлось 21% активности, зафиксированной системой F6 Business Email Protection. За шесть месяцев она проверила около 1,5 млрд корпоративных сообщений и обнаружила 196 тыс. вредоносных писем — в среднем одно каждые 80 секунд.

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Второе место заняли электронная коммерция и ретейл — на них пришлось 14,8% вредоносной активности. Далее расположились фармацевтика (6,6%), пищевая промышленность (5,8%) и финансовый сектор (5,6%). Еще 46,2% распределились между компаниями из других отраслей, поэтому почтовые угрозы не ограничивались несколькими крупнейшими категориями.

Почтовые атаки все меньше напоминают очевидный спам: злоумышленники маскируют их под привычные рабочие процессы. Почти 70% выделенных аналитиками тематических групп вредоносных писем были связаны с закупками, коммерческими предложениями, счетами и платежами. Частыми адресатами становились общие корпоративные ящики вроде info@, support@ и orders@ — только на адреса info@ пришлось 12,8% вредоносных сообщений.

Пик вредоносных рассылок пришелся на апрель, когда их объем оказался на 64% выше январского уровня. В мае активность снизилась, но уже в июне вновь пошла вверх и превысила показатель начала года на 55%.

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Злоумышленники подстраивали рассылки и под рабочий график. С понедельника по четверг специалисты зафиксировали 96% вредоносных рассылок, причем большинство из них приходило в рабочие часы, когда сотрудники особенно активно пользуются корпоративной почтой.

Чаще всего в письмах обнаруживали программы для кражи данных и удаленного управления зараженными устройствами. На стилеры и кейлоггеры — инструменты для похищения информации и перехвата нажатий клавиш — пришлось 63,6% классифицированных образцов. Вместе с троянами удаленного доступа (RAT) их доля достигла 83,1%. В пятерку самых распространенных угроз также вошли банковские трояны (6,9%) и фишинговые наборы (6,5%).

Еще одним способом пройти первоначальную проверку стала отложенная активация вредоносных ссылок. Только 30,8% ссылок из писем сразу вели на вредоносные или фишинговые ресурсы. Остальные 69,2% сначала направляли пользователей на промежуточные сервисы — облачные хранилища, публичные платформы, сокращатели ссылок и сети доставки контента. При отправке письма страница могла оставаться пустой или безопасной, а вредоносное содержимое появлялось уже после завершения проверки.

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