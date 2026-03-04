Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели исследование рынка труда и выяснили, в каких сферах женщины чаще всего занимают управленческие позиции. Подробности — в распоряжении «Инка».

Krakenimages, Unsplash

За прошедший год женщины-руководители чаще всего работали в сфере управления персоналом и тренингов. В этих областях они составляют 72% всех топ-менеджеров. Также высокую активность проявляют женщины в розничной торговле (65%), науке и образовании (61%), медицине и фармацевтике, а также в сфере искусства, развлечений и масс-медиа (по 58%).

Наибольший рост доли женщин-руководителей за последние два года зафиксирован в следующих сферах: «Домашний и обслуживающий персонал» (+18 п.п., с 39% до 57%); фитнес-клубы и салоны красоты (+5 п.п., с 49% до 54%); транспорт (+4 п.п., с 20% до 24%); страхование (+3 п.п., с 50% до 53%); строительство (+3 п.п., с 23% до 26%).

Примечательно, что наибольшее количество женщин среди топ-менеджеров приходится на возрастную группу 35−44 года — они составляют 45% всех руководительниц. На втором месте — женщины старше 45 лет (29%), далее следуют более молодые руководители в возрасте 25−34 лет (21%). Лишь 3% женщин в возрасте 18−24 лет удается занять управленческие позиции.

Наибольшая доля женщин-руководителей до 34 лет сосредоточена в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (29%), «Строительство и недвижимость» (34%) и «Информационные технологии» (36%). Женщины старше 45 лет чаще всего претендуют на управленческие позиции в областях «Добыча сырья» (35%), «Транспорт и логистика» (38%) и «Производство и сервисное обслуживание» (39%).

При этом среди претендентов на топ-менеджерские позиции доля соискателей с дополнительным образованием одинакова у мужчин и женщин — 37% в каждой группе.

Однако зарплатные ожидания женщин остаются значительно ниже мужских: в среднем 118 900 рублей против 156 400 рублей у мужчин, что составляет разницу в 24%. Наибольший разрыв фиксируется в «Медицине и фармацевтике» (100 400 руб. против 180 700 руб., на 44% меньше), «Рабочем персонале» (76 700 руб. против 119 400 руб., на 36% ниже) и «Науке и образовании» (108 499 руб. против 165 600 руб., на 35% меньше).

Минимальная разница наблюдается в «Искусстве, развлечениях и масс-медиа» (141 700 руб. против 151 300 руб., на 6% ниже) и у юристов (149 300 руб. против 157 400 руб., на 5% меньше).

Ранее исследование компании «Стахановец» показало, что мужчины и женщины реагируют на пиковые рабочие нагрузки по-разному. В стрессовых ситуациях женщины чаще берут краткосрочные отгулы или оформляют больничные для восстановления, что аналитические системы фиксируют как сигнал перегрузки. Мужчины же в аналогичных условиях, как показали эксперты, продолжают работать в прежнем режиме, не меняя график.

Кроме того, исследование выявило различия в организации рабочего процесса. Мужчины, особенно IT-специалисты, руководители и производственные работники, чаще вовлечены в ночную работу и способны долго концентрироваться на задачах. Женщины же более строго придерживаются рабочего времени: они реже выходят на связь вне графика и внимательнее соблюдают установленный распорядок.

