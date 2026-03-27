Большинство опрошенных россиян принципиально не настроены дружить с руководством, даже если подобное сближение сулит прибавку к заработной плате. К такому выводу пришли аналитики сети сервисных офисов SOK, опросившие 1266 офисных сотрудников из 16 крупнейших городов страны. Подробности — в распоряжении «Инка».

Почти две трети респондентов (64%) заявили, что не станут выстраивать приятельские отношения с начальством ни при каких обстоятельствах. При этом парадокс в том, что половина опрошенных признает: дружба с руководителем действительно способна ускорить карьерный рост. А 36% все же готовы пойти на этот шаг — но исключительно ради денежного вознаграждения.

Те, кто согласен на неформальное общение с боссом за материальную выгоду, имеют конкретные ожидания: четверть опрошенных (24%) рассчитывают на доплату в 10–20%, еще 21% — на повышение оклада на 20–30%.

Главная причина отказа от неформальных отношений с начальством и коллегами — страх нарушения профессиональных границ. Почти треть респондентов считают, что в дружбе сложно разделять личное и рабочее. Еще одна распространенная тревога — риск несправедливости и злоупотребления служебным положением.

Среди других аргументов противников «дружбы по работе»: трудно отказать в просьбе, сложно выдерживать профессиональную дистанцию в нужный момент, появляется фаворитизм и возникает проблема с объективной оценкой вклада каждого в общее дело.

Отдельный раздражитель, который объединяет почти четверть респондентов (23%), — фраза «мы одна семья».

Ее, а также недостаток обратной связи от начальства они назвали самым неприятным элементом корпоративной культуры. Недовольство также вызывают отсутствие поддержки коллег и перегруженность совещаниями и звонками (по 22%). 16% устают от необходимости «читать мысли» сослуживцев, а 10% — от круглосуточного пребывания в рабочих чатах.

Результаты опроса показывают, что ставка на «дружескую культуру» как инструмент мотивации работает ограниченно. Сотрудники скорее ценят прозрачные правила, конструктивные комментарии о проделанной работе и справедливую оценку результатов, чем неформальные отношения с руководством. Для начальников это сигнал пересматривать управленческие практики: избыточная «семейность» может снижать доверие внутри команды и создавать риски конфликтов и субъективных решений.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.