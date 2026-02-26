Сотрудники, которые ругают начальника за глаза, испытывают противоречивые чувства: они одновременно сближаются с коллегами и стараются избегать босса. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Journal of Business Ethics.

Thriday/Unsplash

Ученые опросили несколько сотен офисных работников из разных отраслей, чтобы выяснить, как сплетни о руководстве влияют на настроение и поведение людей. Участников расспрашивали дважды в день на протяжении полутора недель, а затем повторили эксперимент с другой группой, подключив к опросу еще и их коллег.

Выяснилось, что после пересудов о начальстве сотрудники начинали избегать встреч с ним. Причина — чувство вины, стыда или страх быть уличенными во лжи. Такая модель поведения, по мнению исследователей, способна негативно сказаться на производительности.

Однако у сплетен обнаружился и неожиданный плюс. Работники, которые обсуждали босса за спиной, чувствовали большую близость с коллегами и охотнее взаимодействовали с ними в течение дня. Разговоры за глаза выполняли функцию «цемента», укрепляющего командные связи.

Профессор Ратгерского университета Ребекка Гринбаум, соавтор исследования, пояснила, что сплетни вызывают у людей смешанные чувства: внутренний голос подсказывает, что это нехорошо, но сам процесс приносит странное удовольствие. По ее словам, работа ученых объясняет природу этих противоречивых эмоций и то, как они влияют на остаток рабочего дня.

Особенно ярко объединяющий эффект сплетен проявлялся в коллективах, где начальник отличался эмоциональной или словесной агрессией. В таких случаях руководитель становился «общим врагом», что усиливало готовность сотрудников поддерживать друг друга, отметила доцент Университета штата Юта и ведущий автор исследования Джулена Боннер.

Авторы работы подчеркивают, что не призывают сотрудников сплетничать и не считают это лучшим способом наладить контакты. Однако они обращают внимание на скрытые механизмы: пересуды и связанные с ними эмоции тесно переплетены с потребностью человека в социальном выживании. Иногда люди сплетничают, чтобы защититься от последствий собственных поступков, а иногда — чтобы почувствовать близость с теми, кто способен их понять.

