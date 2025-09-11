По данным платформы hh.ru, в августе 2025 года на сайте было опубликовано свыше 6,8 млн резюме. Наибольший скачок в количестве резюме — автомобильный бизнес. Подробности — в распоряжении «Инка».

Glenn Carstens Peters, Unsplash

Наибольший прирост числа резюме зафиксирован в автомобильном бизнесе — их количество выросло на 40%, достигнув 66 тыс. Далее следует рабочий персонал с ростом на 36% (до 1 млн) и сфера транспорта и логистики, где число резюме увеличилось на 35% (до 882 тыс.).

На четвертой позиции находятся домашний и обслуживающий персонал (+30%), а также сегмент туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (+30%). Замыкает пятерку направлений с наибольшей активностью кандидатов сфера безопасности, где отмечен рост на 28%.

При этом, если оценивать уровень конкуренции между соискателями через соотношение числа активных резюме к числу вакансий, сложнее всего найти работу консультантам по стратегии и инвестициям (32,1 резюме на одну вакансию). Почти столь же высокая конкуренция наблюдается в сфере искусства и массмедиа (29,8 резюме на вакансию), а также среди руководителей среднего и высшего звена (25,6). Выше среднего уровень соперничества также зафиксирован среди специалистов по маркетингу и PR (18,4), ИТ-экспертов (14,9), юристов (14,4) и HR-менеджеров (12,3).

В то же время наиболее благоприятная ситуация складывается в отраслях, где спрос работодателей превышает предложение кадров. Минимальная конкуренция отмечена среди специалистов в розничной торговле — всего 2,1 резюме на вакансию, в медицине — 2,9, а также в производстве и сервисном обслуживании — 3,8. Эти сегменты продолжают испытывать острый кадровый голод. Легко устроиться на работу также рабочему персоналу (4,1 резюме на вакансию), в сельском хозяйстве, строительстве и сфере недвижимости (по 4,6), а также в туризме и общепите (5,3).

В среднем по рынку показатель конкуренции сейчас равен примерно шести претендентам на одно место. Такой уровень считается здоровым и демонстрирует баланс интересов работодателей и кандидатов. Для сравнения: год назад конкуренция была заметно ниже — лишь 3,5 резюме на вакансию, что указывало на острый дефицит работников во многих сферах.

По региональному разрезу лидерами по приросту резюме в августе стали Республика Алтай, где показатель вырос на 55%, Чечня (+51%) и Тыва (+46%). Существенную динамику также продемонстрировали Дагестан (+45%), Кемеровская область (+44%), Ингушетия (+42%), Кабардино-Балкария (+41%), а также Адыгея, Карачаево-Черкессия и Якутия (по +40%).

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова отметила, что рост числа резюме отражает общую активизацию на рынке труда: кандидаты чаще обновляют свои профили и ищут новые карьерные возможности. Она подчеркнула, что конкурентная ситуация сильно зависит от сферы — в одних направлениях на одно место претендуют десятки человек, тогда как в других работодатели продолжают испытывать острую нехватку специалистов. По ее словам, соискателям важно учитывать не только уровень зарплаты и условия труда, но и степень конкуренции в конкретной отрасли.