Среди работодателей сегодня выделяют семь наиболее востребованных отраслей — промышленность, строительство, транспорт, IT, розничную торговлю, сферу HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе) и медицину. Согласно исследованию SuperJob для Радио РБК, самые высокие медианные зарплаты в этих сферах достигают 160–370 тыс. руб.

Jonathan Borba, Unsplash

В числе самых высокооплачиваемых профессий оказались: программист Kotlin в IT (370 тыс. руб., рост на 3% за год), врач-стоматолог-ортопед (330 тыс. руб., +10%), инженер строительного контроля (185 тыс. руб., +9%), инженер АСУ ТП в тяжелом машиностроении (160 тыс. руб., +14%) и водитель большегрузного автомобиля (160 тыс. руб., +7%).

В SuperJob отметили, что динамика роста зарплат по ряду позиций за последние пять лет превысила 100%. Так, оклады инженера-наладчика оборудования в тяжелом машиностроении увеличились на 115%, инженеров-конструкторов в промышленном строительстве — на 113%.

По данным исследования, российский рынок труда постепенно приспосабливается к ситуации с нехваткой персонала и демографическим спадом среди наиболее востребованного поколения работников 30–40 лет. При этом специалисты подчеркнули, что стабилизация пока не затронула промышленность, производство и строительство.

В логистике дефицит кадров также сохраняется. По словам представителей FM Logistic, компании остро не хватает разнорабочих, упаковщиков и сезонных сотрудников. В пиковые периоды возникает потребность выводить на смену 200–300 человек, поэтому работодатели вынуждены использовать вахтовый метод, перемещать персонал между регионами и привлекать иностранцев. В частности, на складах компании уже работают сотрудники из Индии.

Сложности с кадрами наблюдаются и в промышленности: предприятия конкурируют за специалистов, предлагая зарплаты, сопоставимые с доходами топ-менеджеров. Так, руководители заводов признают, что не могут найти квалифицированных токарей даже при предложении зарплаты на уровне коммерческих директоров.

Ретейл также сталкивается с дефицитом работников. В отрасли сообщают, что нехватка персонала вынуждает компании закрывать торговые точки или сокращать часы работы.

По прогнозам Минтруда, к 2030 году кадровый дефицит в России достигнет 3,1 млн человек. Ведомство предлагало уже в 2025 году увеличить квоту на привлечение квалифицированных иностранных работников в 1,5 раза — до 234,9 тыс. человек. В 2024 году промышленные предприятия привлекли около 47 тыс. квалифицированных мигрантов из визовых стран. Минэкономразвития, в свою очередь, рекомендовало расширять географию поиска работников за рубежом.