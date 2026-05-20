По итогам 2025 года крупнейшие обороты бизнеса в России пришлись на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Об этом свидетельствуют расчеты аналитиков «Контур. Фокуса», основанные на данных бухгалтерской отчетности компаний.

Москва по-прежнему занимает первое место с совокупной выручкой 111,5 трлн руб., однако за год показатель снизился почти на 11%. Вторую позицию удерживает Московская область, где бизнес показал наиболее динамичный рост: выручка достигла 80,5 трлн руб., увеличившись в 2,8 раза по сравнению с 2024 годом.

Санкт-Петербург замыкает тройку лидеров с результатом 35,4 трлн руб. При этом здесь зафиксировано снижение совокупных доходов бизнеса более чем на 12% в годовом выражении.

Краснодарский край занял четвертое место с выручкой 12,6 трлн руб., а Татарстан — пятое с показателем 10,6 трлн. Оба региона показали небольшое снижение относительно предыдущего года, сохранив при этом позиции в топе.

Наименьшие объемы совокупной выручки зафиксированы у Байконура, Ненецкого автономного округа и Херсонской области. При этом Байконур стал лидером по темпам роста — показатель увеличился в 3,5 раза.

Основная часть доходов российского бизнеса пришлась на оптовую и розничную торговлю, а также на производство пищевых продуктов.

Анализ охватывал юридические лица, сдающие бухгалтерскую отчетность в открытом доступе. В выборку вошли более половины компаний, раскрывших финансовые результаты за 2025 год. При этом не учитывались организации, освобожденные от публикации отчетности, включая часть предприятий под санкциями и компании оборонного сектора.

