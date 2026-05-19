МТС Линк представила функцию цифровых аватаров для онлайн-выступлений. Пользователи смогут создавать ИИ-двойников со своей внешностью и голосом и подключать их к вебинарам и онлайн-встречам вместо себя.

Технологию показали на конференции ЦИПР-2026. Для создания аватара пользователю нужно загрузить образец видео со своим участием, выбрать голос и добавить текст выступления вместе с презентацией. После этого система генерирует готовый вебинар или выступление.

В компании считают, что технология может быть востребована у преподавателей, тренеров, экспертов и сотрудников, которые регулярно проводят онлайн-обучение и публичные выступления.

Один из ключевых сценариев — обновление уже записанных вебинаров и обучающих курсов. Сейчас даже небольшое изменение в лекции часто требует повторной записи и монтажа. С ИИ-аватарами достаточно исправить текст, после чего система заново генерирует видео.

Одновременно с запуском цифровых двойников МТС Линк интегрировала в свою платформу детектор дипфейков. Система должна предупреждать пользователей о возможном использовании поддельных видео и голосов во время онлайн-встреч.

Российские компании таким образом подключаются к тренду, который уже активно развивается на глобальном рынке корпоративных коммуникаций и онлайн-обучения. Zoom в рамках AI Companion разрабатывает фотореалистичных цифровых аватаров для звонков в реальном времени, Microsoft внедряет ИИ-аватары в Mesh for Teams и развивает Copilot-агентов для автоматизации встреч.

Одним из крупнейших игроков рынка стала Synthesia — платформа для создания видео с ИИ-ведущими. По данным компании, ее решения уже используют более 90% корпораций из списка Fortune 100 для создания обучающих роликов без съемок и студийного производства.

Интерес к подобным сервисам быстро растет и со стороны инвесторов. Стартап HeyGen, создающий ИИ-видеоаватары, за два года увеличил годовую выручку с $1 млн до $100 млн. А Synthesia в 2024 году привлекла $200 млн инвестиций при оценке около $4 млрд.

Рынок корпоративного обучения активно развивает такие технологии. Компании все активнее переводят обучение сотрудников, адаптацию новичков и внутренние коммуникации в цифровой формат, одновременно пытаясь снизить стоимость производства контента и нагрузку на экспертов.

На этом фоне ИИ-аватары постепенно превращаются не только в экспериментальную технологию, но и в инструмент масштабирования экспертизы внутри компаний. Вместо постоянной записи новых вебинаров бизнес начинает переходить к модели, где контент можно быстро обновлять и адаптировать без повторных съемок.

При этом развитие цифровых двойников одновременно усиливает и рынок защиты от дипфейков. Чем реалистичнее становятся ИИ-аватары, тем выше спрос на инструменты проверки подлинности видео и голоса в корпоративных коммуникациях.

Что это значит для бизнеса

ИИ-аватары могут стать новым инструментом корпоративного обучения, внутренних коммуникаций и масштабирования экспертизы внутри компаний. Для бизнеса это потенциальный способ снизить стоимость производства обучающего контента и освободить время сотрудников, которые регулярно проводят презентации, вебинары и онбординг. Одновременно компаниям придется решать новую проблему — как отличать официальные ИИ-аватары от мошеннических дипфейков.

