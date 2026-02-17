Три четверти россиян (75%) планируют в этом году отметить Масленицу: печь блины и ходить в гости. При этом подавляющее большинство — 74% — намерены готовить праздничное угощение самостоятельно дома. Такие данные получили аналитики финтех-компании «ЮMoney» и ИТ-компании «Эвотор», изучив потребительские планы россиян на масленичную неделю.

Natalia Gusakova / Unsplash

Посещение кафе и ресторанов для дегустации блинного меню рассматривают лишь 9% опрошенных, а готовую продукцию из магазинов и пекарен предпочтут 12% респондентов.

Масленица остается социальным праздником, объединяющим людей в коллективах и семьях. Почти 60% опрошенных будут отмечать ее на работе или учебе, 34% собираются в гости, а 28% планируют посетить городские гуляния и народные гулянья.

К праздничным тратам россияне подходят рационально. Наиболее многочисленная группа респондентов (39%) закладывает на масленичные расходы от одной до трех тыс. руб. Почти треть участников опроса (29%) уложатся в тыс. руб.

Тех, кто готов потратить от пяти до десяти тысяч, всего 4%, а бюджеты свыше десяти тыс. руб. планируют лишь 3% опрошенных. Восемь процентов респондентов и вовсе не собираются тратиться на праздник, рассчитывая на домашние запасы.

В выборе мест для закупок большинство (68%) по-прежнему ориентируются на супермаркеты у дома. Однако постепенно набирает силу тренд на смешанные покупки: 16% опрошенных совмещают традиционные походы в магазины с онлайн-заказами, а 9% полностью перешли на доставку продуктов. Рынки и ярмарки как основной канал приобретения продуктов сохраняются только для 7% респондентов.

Стоимость базового набора для блинов, по данным «Эвотора», в этом году составила 427 руб., что на 1% дешевле, чем годом ранее. Эксперты связывают это прежде всего со снижением цен на яйца, которые в январе 2026 года стоили в среднем 112 руб. за десяток — на 16% ниже прошлогодних показателей.

Другие ингредиенты, напротив, подорожали. Сметана (300 граммов) теперь обойдется в 122 руб. (плюс 5%), молоко (один литр) — в 104 руб. (плюс 4%), мука (один килограмм) — в 76 руб. (плюс 7%), а разрыхлитель (10 граммов) прибавил в цене 12% и стоит 14 руб.

Региональный разброс цен остается значительным. Дороже всего блины обойдутся жителям Якутии (603 руб.) и Ямало-Ненецкого автономного округа (599 руб.). Москва вошла в топ дорогих регионов с показателем 511 рублей, разделив эту позицию с Приморским краем.

Самые доступные блины — в Пермском крае (361 руб.), Свердловской (373 руб.) и Воронежской (390 руб.) областях. Санкт-Петербург продемонстрировал снижение стоимости набора на 12% до 429 руб., оказавшись заметно дешевле столицы.

Что касается вкусовых предпочтений, россияне остаются консерваторами. Сладкие начинки в виде сгущенки, варенья и меда выбирают 40% опрошенных. Сытные варианты с мясом, ветчиной или сыром предпочитают 16%, столько же любят классику со сметаной или маслом. Красную икру и рыбу готовы раскошелиться только 11% респондентов, а 12% едят блины без всякой начинки.

Опрос проводился в феврале 2026 года среди более чем 1,5 тысячи пользователей «ЮMoney». Выборка репрезентативна: 60% мужчин и 40% женщин, возраст большинства — старше 35 лет, география — преимущественно Москва, Санкт-Петербург, Сибирский и Приволжский федеральные округа.

