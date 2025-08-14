Количество вакансий для курьеров в России во втором квартале 2025 года уменьшилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как число резюме от соискателей выросло на 102%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет Аналитического центра российской индустрии рекламы (АЦ РИР), подготовленном на основе информации платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Несмотря на общую тенденцию к снижению, в отдельных регионах наблюдается рост спроса на специалистов по доставке: в Северо-Западном федеральном округе — на 37%, в Северо-Кавказском — на 152%. Основные сферы занятости для них — розничная торговля (40%) и перевозки с логистикой и складской деятельностью (42%).

Руководитель АЦ РИР Николай Васильев связывает сокращение вакансий с сезонными факторами и спецификой отраслей, где ключевыми работодателями выступают ретейл и логистика, и считает такие колебания краткосрочными.

В свою очередь директор по внешнему развитию ГК «Автомакон» Екатерина Родина видит в этом долгосрочный тренд, вызванный охлаждением экономики, замедлением роста ритейла и насыщением рынка доставки. По ее мнению, пандемийный бум онлайн-торговли привел к пику спроса, но сейчас сегмент стабилизируется, а компании оптимизируют логистику, сокращая избыточные позиции и повышая требования к эффективности.

«Если представить, что бизнесу был нужен миллион курьеров и он нанял 990 тыс., то дальше речь идет уже не о сотнях тысяч новых работников, а о нескольких тысячах, которые требуются для замещения и точечной оптимизации», — пояснил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

Эксперты также отмечают влияние высокой ключевой ставки ЦБ, которая усиливает осторожность бизнеса: ретейлеры и логистические компании замораживают найм или сокращают штат для оптимизации расходов на фоне роста налогов, аренды и зарплат.

По прогнозу доцента кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, оптимизация расходов продолжится и численность курьеров может еще немного сократиться — с ростом конкуренции и усложнением работы.

Несмотря на снижение спроса на курьеров, общероссийская динамика заработных плат в доставке демонстрирует умеренный рост. По данным АЦ РИР, медианная зарплата курьеров выросла на 6% — до 66,3 тыс. руб., с наивысшими показателями в Санкт-Петербурге (116,8 тыс. руб.) и Москве (106,4 тыс.).