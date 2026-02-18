В этом году на Международный женский день выпадает три нерабочих дня подряд вместо двух, и россияне активно пользуются возможностью отправиться в небольшие путешествия. В Национальном туроператоре АЛЕАН отмечают, что дополнительный выходной напрямую стимулирует бронирования.

Eva Darron/Unsplash

Спрос на праздничные поездки по стране вырос на 26%, а на некоторые направления — до 70%, подсчитали туроператоры. Как пояснили в Coral Travel, многие женщины хотели бы получить в подарок именно путешествие: провести день в SPA-отеле, встретить весну в теплых краях или отправиться за новыми впечатлениями.

Самым востребованным направлением остается Сочи. Туристов привлекают мягкий климат, цветущие магнолии и мимоза, а также большое количество отелей с SPA и подогреваемыми бассейнами. В топ-5 также вошли Анапа и Геленджик, Москва с областью, Санкт-Петербург и Крым.

Всего аналитики составили список из 15 регионов, которые пользуются наибольшей популярностью у путешественников на 8 Марта. В него вошли: Сочи (горный и морской кластеры), Анапа и Геленджик, Москва и Подмосковье с городами Золотого кольца, Петербург, Казань, Калининград, Крым, Астрахань, Кавказские Минеральные Воды, Кабардино-Балкария, Дагестан, Карелия, Шерегеш, Байкал (со стороны Иркутска и Улан-Удэ), Алтай.

Что касается цен, то стоимость отдыха сильно варьируется в зависимости от направления и транспортных расходов. В PEGAS Touristik отмечают, что традиционно дороже обходятся поездки на Алтай, Камчатку и в Подмосковье. Бюджетные варианты можно найти в Тамбовской, Пензенской и Саратовской областях, а также в Краснодарском крае.

Две ночи в Сочи в отеле 3 звезды с полным пансионом и подогреваемым бассейном обойдутся в 12,3 тыс. руб. на двоих (без учета дороги). В Крыму аналогичный вариант стоит от 15,8 тыс. Подмосковный санаторий на те же две ночи — 16 тыс. рублей, парк-отель 4 звезды — от 25,2 тыс.

Трехдневный экскурсионный тур в Дагестан стоит от 48 тыс. руб. на двоих. Отдых на базе в Адыгее — 8,4 тыс. руб. на двоих за две ночи без питания. Неделя в Кавминводах с завтраками в отеле 4 звезды — от 38,2 тыс. руб. без перелета. Восьмидневный тур на Шерегеш с перелетом и проживанием в отеле 2 звезды без питания стоит 120 тыс. руб. на двоих. Шестидневный тур на Байкал с перелетом обойдется в 201 тыс. руб. на двоих.

