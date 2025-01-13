Аналитики Numbeo представили индекс стоимости жизни в 2025 году в разных городах мира. Приведенные показатели рассчитаны относительно Нью-Йорка, чьи данные приняты за 100%. Эксперты рассмотрели стоимость жилья, арендной платы, продуктов питания, еды в ресторанах, а также покупательскую способность горожан.

Три лидирующих позиции в мировом рейтинге заняла Швейцария с городами Цюрих, Лозанна и Женева. Индекс стоимости жизни составил там 103,8, 110,9 и 100,7 пунктов соответственно.

По покупательской способности города Швейцарии также занимают высокие позиции, 158,3, 157,0 и 161,4 пункта. Индекс арендной платы составил 59,3, 42,9 и 56,4 пункта соответственно.

Нью-Йорк, который в рейтинге является отправной точкой, занял четвертое место. Все его индексы равны 100 пунктам.

Швейцарские Базель и Берн заняли пятое и шестое места рейтинга. Там индекс стоимости жизни составил 98,0 и 95,0 пунктов. А индекс покупательской способности — 176,9 и 160,1 соответственно.

Американский город Сан-Франциско, чей индекс стоимости жизни равен 90,5 пунктам, расположился на седьмой позиции. Индекс покупательской способности там составил 156,6 пунктов.

Восьмое место досталось Гонолулу (США). Девятую строчку занял Рейкьявик (Исландия), а замыкает десятку лидеров Бостон (США). Индекс стоимости жизни в этих городах составил 86.9, 83,7 и 83,7 соответственно.

Среди российских городов лидером оказалась Москва. Индекс жизни в столице, по версии аналитиков, составил 30,8 пунктов. Арендная плата набрала 20,2 пункта, продукты питания — 27,1, а цены в ресторанах — 32,9.

Индекс покупательской способности москвичей составил 83,2 пункта. В мировом рейтинге столица России заняла 250 место.

Санкт-Петербург оказался на 285 позиции, а Екатеринбург — на 298. Индекс жизни в этих городах составил 25,8 и 22,8 пункта, а покупательскую способность аналитики оценили в 67,8 и 57,1 пункт соответственно. Индекс арендной платы здесь ниже московского в два раза.

Далее следует Нижний Новгород (300 место рейтинга), с показателем стоимости жизни в 22,5 пункта. Казань, чей индекс составил 22,1 пункт, оказалась на 302 строчке.

На 304 и 305 строчках оказались Краснодар и Новосибирск с индексом стоимости жизни в 21,9 пункт, а покупательской способностью — в 56,2 и 57,9 пункта соответственно.

Уфа заняла 307 место рейтинга. Ее индекс стоимости жизни оценили в 21,7, а покупательскую способность ее жителей — в 56,9.

Ростов-на-Дону расположился на 308 строчке с показателем индекса стоимости жизни 21,4 и покупательской способностью в 61,3.

Последним из 11 российских городов, включенных в рейтинг, стала Пермь. Индекс стоимости жизни тут составил 20,4 пункта, арендной платы — 6,3, продуктов питания — 20,4, а цен в ресторанах — 20,9. Индекс покупательской способности пермяков составил 61,7 пункта. Таким образом, Пермь заняла 313 место из 327.

На последних строчках индекса расположились пакистанский Лахор, египетская Александрия и индийский город Коимбатур.

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