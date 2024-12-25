Эксперты Restate проанализировали российский рынок недвижимости и выяснили, что квартиры за миллиард рублей продаются только в Москве и Петербурге. По их мнению самая дорогая недвижимость скоро будет концентрироваться только в столице. Подробности находятся в распоряжении редакции «Инк.».

Лотом с наибольшей ценой в базе Restate оказался двухуровневый пентхаус площадью 460 кв. метров в самом центре Москвы. Собственник установил ценник за него 4,1 млрд руб. Апартаменты находятся на верхних уровнях шестиэтажного дома постройки 2004 года.

В пентхаусе выполнен дизайнерский ремонт с использованием натурального камня и ценных пород дерева. На первом этаже расположены блок из трех мастер-спален, постирочная и гостиная. На втором — библиотека, кухня-столовая с настоящей печью, фитнес-зал и кабинет.

Согласно информации в объявлении, вся мебель и премиальная техника остаются в собственности нового владельца. Из окон открывается панорамный вид на Москву-реку, Храм Христа Спасителя и памятник Петру Великому.

Стоимость 1 кв. м — около 9 млн руб. За эти деньги можно приобрести «однушку» в пределах МКАД. При этом по состоянию на 2011 год «квадрат» в доме на той же улице стоил $30,2 тыс., то есть около 900 тыс. руб. с учетом курса.

Для желающих приобрести квартиру в ипотеку Restate определил ставку по актуальным условиям банков. Заемщику такая покупка обойдется в 63 млн руб. в месяц.

Вторая по величине стоимости в стране квартира находится в том же доме. Она на 30 кв. м меньше предыдущей и продается за 3,97 млрд руб.

На третьем месте — пентхаус без отделки площадью 950 кв. м в доме на Гранатном переулке. Его стоимость составляет 3,7 млрд руб. В нем есть сервисная кухня с отдельным входом для домработников, кабинет с библиотекой и камином, спальни с будуарами. В самом доме есть бассейн, сауна, сигарная комната, бильярд и массажный кабинет.

Среди столичных новостроек лидирует пятикомнатный пентхаус площадью 433 кв. м на верхнем этаже в клубном доме «Обыденский №1» от компании Sminex, расположенном у храма Христа Спасителя.

В нем предусмотрено сразу четыре гардеробных, столько ж санузлов, две террасы, причем площадь одной из них около 300 кв. м. Его стоимость составляет 3,3 млрд руб. В октябре 2023-го почти такой же пентхаус (на 5 кв. м меньше) выставлялся на продажу за 2,07 млрд руб.

В Санкт-Петербурге самый дорогой лот площадью 539 кв. м немного не дотянул до миллиарда. Он выставлен на продажу за 999 млн руб.

На первом этаже двухуровневой квартиры находятся парадный зал, который можно использовать как столовую или место для деловых встреч и чайных церемоний, кухня, люкс с собственным санузлом и сохранившейся с момента постройки дома печью, а также два гостевых санузла.

На втором этаже — музыкальная гостиная с белым немецким роялем Эрнст Капс, еще один люкс с собственным санузлом, печью, настенным панно, императорский люкс, включающий в себя столовую с роскошным потолком из полотен, чайную комнату, овальный кабинет с расписными потолками, камином и выходом на балкон, императорскую спальню с кроватью, принадлежавшей французской королеве Марии-Антуанетте, а также просторную гардеробную и три санузла.

«Сочетание стилей Арт-Нуво, Арт-Деко, классики и королевское убранство приоткроют вам завесу тайны аристократичной жизни XIX века. Интерьеры воссозданы по мотивам резиденций императоров Франции», — пишется в объявлении.

В Питере квартиры дороже миллиарда обнаружились только на первичном рынке. Обе они находятся в ЖК «17/33 Петровский остров» от компании ELEMENT. Дороже всего стоит 12-комнатные апартаменты площадью 1001 кв. м. Девелопер обещает «пятизвездочное обслуживание»: гранд-лобби, детский клуб, зимний сад для медитаций и пр. Отделка не предусмотрена. Сдача объекта планируется в 2027 году.

Эксперты отмечают, что в городе на Неве все лидеры по стоимости недвижимости находятся исключительно в Петроградском районе. Там сконцентрировано наибольшее количество элитных объектов, хотя при этом они могут соседствовать с коммуналками. Средняя стоимость 1 кв. м — 374 тыс. руб.

Больше объектов стоимостью более 1 млрд нет нигде в России. Даже в Сочи, который недавно вышел в абсолютное лидерство по среднему ценнику на квартиры в стране.

Одним из наиболее дорогих объектов недвижимости в городе стал трехкомнатный пентхаус с видом на Черное море площадью 640 кв. м и стоимостью 680 млн руб.

В нем присутствует огромная терраса, крытый бассейн, сауна, массажный кабинет, дизайнерский ремонт с мебелью и отдельный лифт, который спустит жильцов на частный пляж.

На четвертом месте по среднему уровню цен на недвижимость в России стала Казань. Самая дорогая квартира там стоит 299 млн руб.

Это двухэтажные апартаменты площадью 277 кв. м с видом из окон на реку Казанку. К ним также предоставляются два места в теплом паркинге, эксклюзивная мебель, техника и высокие потолки (почти 3,5 метра).

Замыкает топ-5 городов с самыми дорогими квартирами на вторичном рынке Владивосток. Но стоимость наиболее дорогого лота здесь составляет лишь 55,4 млн руб.

За такую сумму там можно приобрести пятикомнатную квартиру площадью 174 кв. м на первой линии у моря с двумя санузлами и четырьмя балконами. Если купить ее в ипотеку (дальневосточная под 2% на нее не распространяется), то придется платить по 605 тыс. руб. в месяц.

Устав от городской суеты жители России часто ищут место, где отдохнуть в гармонии с природой. Сервис «Авито Путешествия» ранее поделился подборкой самых дорогих изб в стране. Они сочетают в себе комфорт, стиль и экологичность.