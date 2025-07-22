Данные с платформы МСП.РФ свидетельствуют о растущем интересе начинающих предпринимателей к определенным рыночным нишам. За полтора года сервисом «Старт-гид» воспользовались более 40 тыс. человек, что позволило выявить ключевые тренды в малом бизнесе.

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Среди наиболее перспективных направлений лидирует туристическая сфера, где отмечается устойчивый спрос как на традиционные, так и на новые форматы услуг. Образовательные проекты сохраняют популярность благодаря возможности создания как офлайн-школ, так и цифровых обучающих платформ.

Особое внимание предпринимателей привлекает блогерство и контент-проекты, требующие минимальных вложений на старте. Фармацевтический бизнес остается стабильно востребованным, как и производство пищевой продукции с возможностью локального позиционирования.

Для упрощения процесса запуска бизнеса разработан специализированный сервис «Старт-гид», который предлагает комплексное решение организационных вопросов. Пользователи получают персонализированные рекомендации по юридическому оформлению, подбору оборудования и доступным программам государственной поддержки.

Сервис охватывает 12 сфер предпринимательской деятельности — от традиционных кофеен и салонов красоты до современных производственных проектов. Найти этот полезный инструмент можно на цифровой платформе МСП.РФ в соответствующем разделе или через портал Госуслуг в категории бизнес-услуг.