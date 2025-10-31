Всему миру известны компании, некоторые из которых стартовали из гаража или студенческой комнаты. С развитием искусственного интеллекта тысячи стартапов регулярно борются за место под солнцем (и за инвестиции). Одна из возможностей получить ресурсы и известность — акселератор от Amazon Web Services (AWS). В этом году в программу прошло 40 компаний. Эти стартапы были выбраны из более чем 2,8 тыс. заявок и представляют четыре глобальных региона и 12 различных отраслей. В рамках программы участники получат до $1 млн, примут участие в восьминедельной программе наставничества, которая включает поддержку выхода на рынок. Редактор «Инка» внимательно изучила все 40 компаний и собрала подборку самых впечатляющих.

Freepik

Smallest AI (Индия)

Smallest AI

Голосовая ИИ-платформа, предназначенная для автоматизации коммуникаций в контакт-центрах и сервисных отделах компаний. Она объединяет технологии синтеза речи, распознавания естественного языка и диалоговых моделей, чтобы создавать реалистичных голосовых агентов, которые могут уверенно общаться в реальном времени. Smallest.ai помогает бизнесам обрабатывать звонки, отвечать на запросы клиентов и собирать данные без участия операторов.

Платформа поддерживает более 16 языков и интегрируется с популярными корпоративными системами — такими как Salesforce, Zendesk, Gmail и WhatsApp.

Mary Technology (Австралия)

Mary Technology

Облачная ИИ-платформа для юристов, которая автоматизирует многочасовую организацию фактов в единую хронологию. Система извлекает ключевые события, даты и участников из загруженных документов и приводит дело в идеальную последовательность. Это помогает юристам быстро увидеть полную картину дела и сократить время на ручную работу с материалами — по данным компании, в среднем на 70% быстрее, чем традиционными методами.

Платформа предлагает интеллектуальные инструменты анализа: функция Relevance & Reasoning объясняет, почему тот или иной факт важен, а Source Document Review позволяет мгновенно перейти к исходному документу для проверки информации.

Сервис ориентирован на юридические фирмы любого масштаба — от индивидуальных практик до крупных организаций — и подходит для разных областей права: гражданского, семейного, уголовного, страхового и коммерческого.

Orakl Oncology (Франция)

Orakl Oncology

Компания создает «аватары» опухолей (tumor avatars) для конкретных пациентов — моделирует, как их новообразования могут реагировать на лечение, что помогает прогнозировать результаты клинических испытаний и выбирать более целевые стратегии терапии.

Orakl Oncology называет себя частью экосистемы точной (персонализированной) медицины, подбирая лечение под конкретного пациента, и сотрудничает с фармацевтическими и исследовательскими партнерами, предоставляя платформу-симулятор опухолевых моделей, которая сочетает лабораторные эксперименты и машинное обучение.

Wondera (США)

Wondera

Музыкальная ИИ-платформа, которая помогает создавать и изменять музыку с помощью голоса. Пользователи могут сочинять песни и работать над треками в интерактивной форме — просто разговаривая с приложением.

Платформа ориентирована на творцов разного уровня — от новичков до профессионалов. А еще можно делать совместные проекты и на ходу экспериментировать со стилями.

RLWRLD (Корея)

RLWRLD

Стартап создает ИИ для роботов, способных действовать в реальном мире. Платформа позволяет роботам видеть, понимать и двигаться так, как это делают люди, включая работу руками с высокой точностью.

Компания разрабатывает foundation models для роботов, которые помогают автоматизировать задачи в промышленности, логистике и других сферах. RLWRLD уже привлекла около $15 млн инвестиций от крупных компаний.

Цель стартапа — сделать роботов умнее и способными выполнять сложные физические действия, расширяя возможности ИИ из цифрового мира в реальный.

Manifold Bio (США)

Manifold Bio

Биотехнологическая компания из Бостона (США). Миссия — ускорить разработку белковых терапевтических средств с помощью технологий массового измерения и анализа. Платформа позволяет одновременно тестировать и количественно оценивать тысячи вариантов белковых лекарств, включая антитела.

Ключевой продукт — фреймворк mBER, который генерирует миллионы дизайнов антител, а затем проверяет их эффективность в живых системах. Такой подход сокращает время и затраты на разработку лекарств и увеличивает вероятность успешного применения терапии в реальных организмах.

Stimuler (Индия)

Stimuler

Платформа на основе голосового ИИ, разработанная для помощи изучающим английский язык в улучшении произношения и беглости речи.

Пользователь записывает свои высказывания, а система мгновенно дает обратную связь и советы, адаптированные под слабые места. Платформа включает импровизационные задания, тематические диалоги и ежедневные упражнения, которые помогают развивать навыки разговорной речи.

VidLab7 (Германия)

Скриншот с сайта VidLab7

Немецкая технологическая платформа (базируется в Мюнхене, Германия), ориентированная на автоматизацию продаж и повышение конверсии с помощью «ИИ‑аватаров».

Компания может запустить виртуального ведущего, который презентует продукт, ответит на все вопросы клиента и даже сможет зафиксировать всю информацию по прошедшей встрече — всё это без участия человека‑оператора.

Компания привлекла финансирование на сумму около €3,5 млн для развития своих ИИ‑решений в области продаж.

Invisible Universe (США)

Invisible Universe

Калифорнийская компания, специализирующаяся на создании анимационного контента. Цель — запускать персонажей и франшизы, которые сначала обретают популярность на платформах коротких видеороликов, а затем трансформируются в более традиционные медиа­форматы, такие как шоу, комиксы или игры.



Invisible Universe использует собственную технологию анимации, которая позволяет ускорить производство. Также активно работает с метаверс‑ и NFT‑элементами: один из проектов — сериал The R3al Metaverse, в котором используются персонажи из разных NFT‑коллекций и предполагается взаимодействие аудитории через владение токенами.

