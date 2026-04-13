После замедления работы Telegram россияне начали искать альтернативные способы связи. За март аудитория азиатских платформ выросла в среднем почти на 60%, подсчитали в МТС AdTech на основе анализа мобильного трафика. В целом за первый квартал интерес к альтернативным мессенджерам увеличился на 50%.

Турецкий BiP увеличил месячную активную аудиторию в России на 105%, до 1,68 млн уникальных пользователей. Корейский KakaoTalk, который в прошлом месяце занял второе место в рейтинге соцсетей App Store, прибавил 82% (436,4 тыс.). Китайский WeChat увеличил охват на 15% (1,15 млн).

Самый быстрый рост показал отечественный клон Telegram — Telega. Его аудитория за месяц выросла на 160%, превысив 7,4 млн активных пользователей. Однако 9 апреля приложение исчезло из App Store. Кроме того, Telegram начал помечать профили, использующие сторонние клиенты, ссылаясь на риски для безопасности переписки. Эксперты предрекают Telega потерю 25–35% пользователей из-за ухода владельцев iPhone.

Сам Telegram почти не потерял аудиторию. За первый квартал его база сократилась лишь на 1,5%, и мессенджер остался лидером с 102 млн активных пользователей в месяц.

По данным Mediascope, в марте среднесуточный охват Telegram составил 72,2 млн россиян старше 12 лет — на 3% меньше, чем в декабре. Второе место занял Max — 61,5 млн пользователей, рост за три месяца составил 46,3% за три месяца. WhatsApp* опустился на третью строчку, потеряв 56,5% аудитории, до 30,3 млн пользователей в сутки.

По среднемесячному охвату картина та же: Telegram — 94,3 млн (+0,7%), Max — 83,2 млн (+19%), WhatsApp — 76,5 млн (-19%).

В Т2 зафиксировали всплеск интереса к WeChat в январе-феврале: ежедневная аудитория выросла на 67%, до 50 тыс. человек. Пик KakaoTalk пришелся на конец марта — аудитория выросла в 8,8 раза. Аналогичные данные подтвердили в «МегаФоне». В «Вымпелкоме» от комментариев отказались.

Аналитики объясняют популярность азиатских платформ простым интерфейсом, экономией трафика и удобными инструментами для обмена контентом. WeChat выделяется как суперапп с платежами и мини-приложениями, но без китайского номера многие функции недоступны. Разработчики Telega заявили, что уже работают с Apple над восстановлением приложения. Telegram, KakaoTalk, WeChat и BiP на запросы не ответили.

*Принадлежит компании Meta — признана эстремистской и запрещена на территории России

