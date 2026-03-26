Полная блокировка Telegram может привести к сокращению объема рекламного рынка в мессенджере с нынешних 60 млрд до 30 млрд руб. Об этом сообщили в Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

Российские власти подходили к ограничениям Telegram поэтапно. В середине 2025 года Роскомнадзор запретил голосовые вызовы в мессенджере, объяснив это тем, что сервис активно используют злоумышленники и мошенники. В первых числах февраля 2026-го было объявлено о намерении замедлить работу платформы. А в конце того же месяца в СМИ появилась информация о том, что 1 апреля Telegram может быть полностью заблокирован.

В начале марта в поле зрения Федеральной антимонопольной службы попали нарушения при размещении рекламных интеграций в Telegram, YouTube, WhatsApp*, Instagram* и Facebook*. Реакция рынка последовала незамедлительно: ряд крупных игроков — в частности, Media Direction Group и «Родная речь» — приняли решение временно отказаться от публикаций в Telegram.

Ближе к концу месяца ФАС уточнила условия работы в новых реалиях: переходный период для рекламы в Telegram и YouTube продлится до конца 2026 года, а санкции за размещения в этот срок применяться не будут.

Бизнес фиксировал проблемы в работе сервиса еще в начале февраля. Из-за замедления загрузки фото и видео компании начали пересылать важные файлы по электронной почте, а часть рекламодателей стала перераспределять бюджеты в пользу VK и других отечественных площадок.

Как отмечали участники рынка, из-за ограничений работы мессенджера под ударом окажутся компании, которые построили продажи исключительно на переписках в Telegram. Потери у них могут составить до 30%. В то же время предприниматели, использующие мессенджер только как источник трафика и фиксирующие сделки в CRM, проходят период нестабильности без серьезных последствий.

По данным АРИР и Telega.in, месячная аудитория Telegram в России в прошлом году превышала 93 млн человек. Однако бизнес уже переводит внутренние коммуникации в корпоративные решения, а стратегические документы — в облачные хранилища. Эксперты сходятся во мнении, что зависимость от одной площадки становится главным риском, а многоканальность превращается в необходимость.

* принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России



