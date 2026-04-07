Пока рынок готового бизнеса в России стремительно падает, два сегмента показывают аномальный рост. Инвесторы массово скупают табачные лавки и ИИ-сервисы, игнорируя кафе, салоны красоты и туристические агентства.

За первый квартал 2026 года количество запросов на приобретение табачных франшиз подскочило на 81,3%. Годом ранее этот же сегмент потерял четверть своих потенциальных покупателей. Падение сменилось взрывным ростом. Директор по франчайзингу сети Smoking Shop Карим Ибятов объясняет этот разворот психологией инвесторов: последние два года рынок находился в ожидании полного запрета на продажу сигарет и инвесторы обходили нишу стороной, боясь потерять деньги. Теперь стало понятно, что речь идет не о запрете, а лишь об ужесточении правил. Страх ушел — и деньги потекли.

Второй быстрорастущий сегмент — услуги для бизнеса на базе искусственного интеллекта. Спрос на такие франшизы увеличился на 31% за первый квартал. В основном речь идет о чат-ботах, генерации контента и сервисах автопостинга. Главный редактор Businessmens.ru Евгений Звягин отмечает, что эти концепции созданы для тех, у кого мало денег и нет опыта. Вложения в такую франшизу часто не превышают 1 млн руб. Франчайзеры обещают полное обучение и сопровождение. Ни офиса, ни штата сотрудников на старте не требуется.

Общее количество заявок на франшизы упало на 28,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Это хуже, чем в 2025-м, когда снижение составляло 21,2%. Аутсайдеры выглядят катастрофически. Туристические франшизы потеряли 61,1% покупателей. Операторы уже лишились более 7 млрд руб. из-за ближневосточного конфликта. Образовательные проекты рухнули на 56,5%, салоны красоты — на 45,5%, автосервисы — на 45,8%. Общепит переживает коллапс. Франшизы кафе и ресторанов потеряли 35,8% спроса. Только за январь-февраль с рынка ушли 7300 заведений — на 29% больше, чем год назад. Рестораторы называют начало года одним из худших за четверть века.

Звягин назвал три главные причины падения. Первая — налоги. Порог для освобождения от НДС снизился с 60 млн до 20 млн руб. выручки. Правительство дало отсрочку для общепита до конца 2026 года, но 75% предпринимателей считают, что это не спасет. Вторая — реклама. Telegram, один из ключевых каналов продвижения, фактически заблокирован для коммерческой активности. Третья — кредиты. Ставки остаются высокими, и заемные деньги для многих стали недоступны.

В Businessmens.ru не ожидают улучшений в этом году: налоги растут, реклама дорожает, кредиты остаются дорогими. Рынок франшиз продолжит лихорадить, и многие игроки с него уйдут. По словам Евгения Звягина, выживут те, кто сможет перестроиться — пересмотреть бизнес-модель, инструменты и бюджеты и перейти к более системному управлению. Такие компании смогут не только удержаться на рынке, но и занять ниши, освобождающиеся после ухода конкурентов.

