По данным Минобрнауки, в ходе последней приемной кампании большинство кредитов на обучение были оформлены по направлениям «Экономика», «Управление» и «Право». Государственная программа образовательного кредитования действует в России с 2007 года. Кредит доступен гражданам от 14 до 75 лет без предоставления справок о доходах.

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Программа позволяет финансировать как первое, так и второе высшее образование в аккредитованных вузах на любом этапе обучения. Льготные условия включают срок погашения до 15 лет после выпуска и ставку для заемщика всего 3% годовых, при этом разницу с рыночной ставкой компенсирует государство.

По данным Минобрнауки, наибольшей популярностью среди заемщиков образовательных кредитов пользовались направления, связанные с экономикой, управлением и правом. На эти специальности пришлось 59,3 тыс. кредитных договоров.

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23 мая 2025 года президент Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в систему платного образования. Согласно новой норме, государственные образовательные кредиты теперь будут предоставляться только по направлениям, соответствующим приоритетам технологического развития страны. Правительству поручено сформировать перечень таких специальностей.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков ранее указывал, что в приоритетный список войдут в первую очередь инженерные, педагогические и медицинские специальности. Эти изменения направлены на обеспечение технологической независимости и лидерства России в ключевых отраслях.