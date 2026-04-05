Коммерческая эксплуатация сетей связи шестого поколения (6G) может начаться в России к 2032 году. Первые пилотные зоны для тестирования нового стандарта планируется развернуть уже в 2028 году. Такие сроки назвал депутат Государственной думы Артем Шейкин.

Разработка технического фундамента для внедрения передовых технологий связи уже активно ведется. По данным парламентария, Министерство цифрового развития выделило на эти цели целевую субсидию в размере 750 миллионов рублей.

Непосредственным созданием научно-технической базы для 6G занимаются профильные специалисты «Сколтеха» и Научно-исследовательского центра Телеком.

«При переходе на связь 5G были определенные проблемы, и для того, чтобы проблем не было с переходом на связь 6G, необходимо заниматься этими вопросами как можно раньше», — также отметил сенатор.

Запуск нового стандарта призван решить проблему недостаточной пропускной способности существующих сетей. В мире уже ведутся активные лабораторные испытания сверхбыстрой связи.

Например, ученые из Великобритании недавно смогли разогнать передачу данных в тестовой сети 6G до рекордного показателя, превысившего 1 терабит в секунду.

Ранее эксперты рассказали, что в России под диапазон 6G может оказаться больше свободных частот, чем под 5G.

