Потенциально для развития технологии шестого поколения мобильной связи в стране может быть выделено до 2 ГГц спектра на всех операторов. Об этом на форуме «Спектр-2025» заявил директор Центра исследований перспективных беспроводных технологий связи ФГАУ «НИЦ Телеком» Евгений Девяткин. При этом необходимые для полноценного развертывания сетей 5G частоты по-прежнему заняты силовыми структурами, и вопрос их передачи операторам не рассматривается.

Freepik

Под 6G могут быть выделены диапазоны 4,4–4,8, 7,1–7,25 и 14,8–15,3 ГГц, уточнил представитель НИЦ Телеком. Мировым стандартом определен диапазон 6–7 ГГц, отметил аналитик Алексей Бойко. Ситуация складывается благоприятнее, чем при появлении предыдущего поколения, подтвердил представитель Минцифры. Наиболее перспективными ведомство считает полосы 4400–4800 и 7125–7250 МГц.

Представитель НИЦ Телеком пояснил, что в нужных диапазонах есть спецсредства, однако их загруженность ниже, чем в диапазоне 3500 МГц, приоритетном для 5G. К тому же уже выданные частоты GSM, 3G, LTE или 5G операторы смогут использовать для любого стандарта связи по принципу технологической нейтральности.

Основной особенностью 6G является иммерсивная связь — переход от интернета вещей к интернету чувств и ощущений, рассказал Девяткин. Для этого должны появиться устройства, позволяющие ощущать виртуальный мир как часть физического. Инфраструктура интегрируется с искусственным интеллектом, который способствует улучшению параметров планирования и структурирования топологии сетей. Также предполагается появление гибридной связи — совмещение спутниковой, мобильной и фиксированной сетей.

Читайте также В России рассмотрят тестирование 5G на частотах 3G

Девяткин призвал уже сейчас разработать мероприятия по рациональному использованию спектра и провести аудит со всеми пользователями, включая силовые блоки. Это необходимо, чтобы к моменту утверждения мирового стандарта Россия понимала, в каких диапазонах будет развиваться шестое поколение.

Нехватка частотного ресурса остается проблемой для операторов, сообщил директор по регуляторным вопросам «Вымпелкома» Константин Зудин. В России на операторов приходится в совокупности 670 МГц, в США — около 1000 МГц, в Японии — более 1350 МГц. Последний раз спектр выделяли 10 лет назад, добавил он.

Операторы связи и эксперты заявили, что о доступности спектра 6G говорить рано без решения вопроса с частотным ресурсом в предыдущем поколении. Стандарта 6G на сегодняшний день не существует, международные организации пока формируют требования, отметил представитель «Мегафона». Представитель T2 добавил, что технология находится в стадии исследования и описания.

Читайте также Эксперт по связи предложил тестировать 5G в России на плотных жилых застройках

Нежелательно перескакивать через поколение связи, считает Бойко. Пропуск этапа 5G усложнит процессы обеспечения преемственности и совместимости, особенно для применений вне помещений. На создание сети 5G в столицах регионов к 2030 году планировалось заложить до 629 млрд руб. На 6G потребуется во много раз больше, подчеркнул он.

Но частотные ограничения — не единственная проблема. Генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин заявил, что сегодня ничто не мешает ввести 5G на всей территории России. По его словам, технологии и предложения сильно опережают спрос и экономические возможности: «Спроса нет, и никто за это заплатить пока не готов».