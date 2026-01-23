На Всемирном экономическом форуме в Давосе основатель Tesla и SpaceX Илон Маск представил свой взгляд на стремительное развитие искусственного интеллекта. По его оценке, уже к концу этого или следующего года может появиться ИИ, превосходящий по интеллекту любого отдельного человека, а к 2030–2031 годам совокупный искусственный интеллект, по мнению предпринимателя, станет умнее всего человечества.

РИА Новости

Маск также поделился видением будущего, где мир наполнят миллиарды человекоподобных роботов. Он предположил, что их станет даже больше, чем людей, и каждый житель планеты сможет приобрести себе такого помощника. Эти роботы, управляемые продвинутым ИИ, смогут выполнять домашние обязанности, ухаживать за детьми и удовлетворять различные потребности. При этом бизнесмен призвал к осторожности в развитии робототехники.

«Мы же не хотим оказаться в фильме Джеймса Кэмерона. Мы любим его фильмы, но, очевидно, не хотим попасть в «Терминатора»», — отметил он.

Отвечая на вопросы, Маск в свойственной ему манере пошутил, назвав себя инопланетянином, и отметил, что спутники его компании SpaceX пока не фиксировали встреч с внеземными кораблями.

«Жизнь и сознание — вещи невероятно редкие, и, возможно, во всем космосе есть только мы. И если это так, то мы обязаны сделать все возможное, чтобы свет сознания никогда не угас», — сказал миллиардер.

Говоря о практических шагах своих компаний, Маск сообщил, что Tesla уже начала производство человекоподобных роботов Optimus, которые смогут выполнять простой медицинский уход и работать на производстве. SpaceX в ближайшие годы планирует запустить на орбиту спутники с искусственным интеллектом, работающие на солнечной энергии. Кроме того, совместно с Tesla ведется работа над созданием в США мощностей для выработки 100 гигаватт солнечной энергии ежегодно.

Отдельно Маск рассказал о возобновлении работы над суперкомпьютером Dojo, который предназначен для обучения нейронных сетей Tesla, в частности систем автономного вождения. Этот компьютер оптимизирован для обработки огромных массивов видеоданных с автомобильных камер.

Затрагивая тему борьбы со старением, предприниматель выразил уверенность, что, как только будут поняты фундаментальные причины этого процесса, человечество сможет с ним эффективно бороться.

В завершение Маск коснулся темы безопасности, призвав пользователей ограничить или прекратить использование чат-бота ChatGPT от OpenAI. Этот комментарий он сделал в связи с публикациями о нескольких смертельных случаях, включая самоубийства, предположительно связанных с использованием этого ИИ.

