Neuralink Илона Маска, разрабатывающая нейроимпланты, в 2026 году планирует перейти к массовому производству интерфейсов «мозг–компьютер», а также внедрить полностью автоматизированную хирургическую систему для их установки. Об этом Маск сообщил в своем посте на платформе X.

РИА Новости

Разрабатываемый имплантат предназначен прежде всего для помощи людям с тяжелыми неврологическими нарушениями, включая травмы спинного мозга. Первый пациент с установленным устройством смог управлять компьютером: играть в видеоигры, просматривать сайты, публиковать посты в социальных сетях и перемещать курсор на ноутбуке без физического контакта.

В сентябре компания сообщила, что ее мозговые имплантаты получили 12 пациентов с тяжелыми формами паралича в разных странах мира. Эти устройства позволяют им управлять цифровыми и физическими инструментами с помощью сигналов мозга. Кроме того, в июне Neuralink привлекла $650 млн в ходе очередного инвестиционного раунда.

Еще в 2022 году Илон Маск заявил, что при необходимости согласен установить мозговой чип одному из своих детей в случае серьезной травмы. А после завершения разработки устройства Маск готов установить его и себе.

Ранее стало известно, что Neuralink планирует существенно расширить объемы своей работы: к 2031 году она рассчитывает выполнять до 20 тыс. операций по имплантации нейроустройств в год, что, согласно внутренним документам, может обеспечить свыше $1 млрд выручки.