Российский рынок труда к этой зиме пришел со смещением приоритетов: по данным рейтинга hh.ru, самые перспективные регионы — это не территории с максимальными зарплатами, а субъекты, где доходы сочетаются с низкой стоимостью жизни и стабильностью занятости. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Лидером третий квартал подряд стал Татарстан, набравший 68 баллов: здесь медианная зарплата в 81,1 тыс. руб. в несколько раз превышает прожиточный минимум, а уровень безработицы остается одним из самых низких в стране.

Второе место рейтинга занял Забайкальский край. Регионы Дальнего Востока и Сибири предлагают одни из самых высоких доходов по стране — в Забайкалье медианная зарплата составляет 112,8 тыс. руб. При этом жители почти не склонны искать работу за пределами региона. Амурская область, замкнувшая тройку лидеров, выделяется рекордно низкой безработицей (1,2%) и медианным доходом свыше 100 тыс. руб.

В первой десятке также оказались Башкортостан, Тамбовская область, ЯНАО, Омская, Липецкая и Пензенская области. Их объединяет общее преимущество: сбалансированность рынка и низкая конкуренция за рабочие места. Для соискателей это означает устойчивость занятости и понятные горизонты карьерного роста без необходимости переезжать.

На этом фоне позиции столиц оказались ниже: Санкт-Петербург занял 22-е место, Москва — аж 30-е. Несмотря на высокие уровни зарплат, здесь выше стоимость жизни и конкуренция между кандидатами, что снижает общую «перспективность» трудоустройства в рамках методологии.

Эксперты hh.ru отмечают, что для россиян все важнее не только размер оклада, но и то, сколько свободных денег остается после обязательных расходов, насколько устойчив рынок труда и обеспечивает ли он уверенность в долгосрочной занятости. Именно такие условия, подчеркивают аналитики, и формируют привлекательность регионов-лидеров.

Для работодателей рейтинг — не просто статистика, а маркер конкурентной среды. Им предстоит учитывать, что соискатели все чаще выбирают регионы с предсказуемыми условиями и низкой конкуренцией. Это усиливает спрос на стабильные графики, понятные доходы после обязательных расходов и долгосрочные перспективы внутри региона. Чтобы привлекать людей, компаниям важно прозрачнее описывать условия, развивать локальные карьерные треки и снижать «точки трения» при найме.