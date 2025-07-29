Компания Apple приняла решение о закрытии 9 августа своего магазина в торговом центре Parkland Mall в Даляне, который открыл двери в 2015 году. Это первый случай закрытия розничной точки бренда в Китае.

Bloomberg

Официальный представитель Apple Брайан Бамбери пояснил, что решение связано с общим сокращением числа арендаторов в торговом центре, где ранее уже закрылись бутики Michael Kors и Armani. Все сотрудники магазина получат возможность продолжить работу в других торговых точках компании.

Закрытие магазина отражает сложную ситуацию Apple на китайском рынке, который является вторым по значимости для компании. В последние шесть кварталов продажи Apple в Китае демонстрируют устойчивое снижение. По итогам прошлого года выручка компании в стране составила $66,95 млрд, что почти на 10% меньше рекордных $74,2 млрд в 2022 году.

Ситуация усугубляется растущей конкуренцией со стороны местных производителей. Huawei, Xiaomi и Vivo постепенно отвоевывают долю рынка у американского технологического гиганта. Согласно данным Counterpoint Research, доля Apple на китайском рынке смартфонов снизилась с 17,9% до 15,5% за последний год.

Экономисты отмечают, что закрытие магазина Apple также свидетельствует о более широкой проблеме замедления потребительской активности в Китае. Несмотря на государственные программы стимулирования спроса, включая субсидии на покупку электроники, рост потребительских расходов остается вялым.

При этом Apple продолжает рассматривать Китай как ключевой рынок. Компания сохраняет второй магазин в Даляне, расположенный в торговом центре Olympia 66, а также планирует открыть новую торговую точку в Шэньчжэне уже в этом месяце. После этих изменений общее количество магазинов Apple в Китае останется на уровне 58, как и в начале года.

Эксперты подчеркивают, что текущие трудности Apple в Китае носят структурный характер и связаны не только с экономической ситуацией, но и с изменением потребительских предпочтений в пользу местных брендов, предлагающих сравнимый функционал по более конкурентным ценам.