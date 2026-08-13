Ванилин, который используют для придания электронным сигаретам сладкого ванильного аромата, может нарушать раннее развитие человеческих эмбриональных клеток. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде в ходе лабораторных экспериментов. Их работа опубликована в журнале Human Reproduction.

Romain B, Unsplash

Ученые не исследовали беременных женщин напрямую. Вместо этого они взяли человеческие эмбриональные стволовые клетки — по своим свойствам они близки к клеткам эмбриона примерно на третьей неделе развития — и подвергли их воздействию разных концентраций ванилина.

Результат оказался неоднозначным. Высокие концентрации вещества убивали клетки, а более низкие, наномолярные, заставляли их терять плюрипотентность — способность превращаться в разные типы клеток. Вместо нормального развития сразу по трем направлениям клетки преимущественно превращались в клетки эндодермы.

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Это важно, потому что на ранних стадиях развития эмбриональные клетки должны формировать три зародышевых листка: эндодерму, эктодерму и мезодерму. Из них впоследствии возникают различные ткани и органы. Например, эктодерма дает начало нервной системе, а мезодерма — в том числе мышцам и соединительным тканям.

Исследователи также нашли возможный механизм воздействия ванилина. Оказалось, что вещество взаимодействует с белком TRPV4 на поверхности эмбриональных клеток. Это запускает приток кальция внутрь клетки и последующую цепочку реакций, из-за которой она теряет способность нормально развиваться. Когда ученые блокировали TRPV4, негативный эффект ванилина исчезал.

Авторы предполагают, что такие концентрации ванилина потенциально могут достигать эмбриона у беременных женщин, использующих электронные сигареты. Это может помочь объяснить, каким образом вейпинг способен влиять на раннее развитие беременности.

Однако ученые подчеркивают: работа не доказывает, что ванилин из электронных сигарет вызывает нарушения развития эмбриона у беременных женщин. Исследование проводилось исключительно в лаборатории на клетках, поэтому его результаты пока нельзя напрямую переносить на человека.

Кроме того, ученые не оценивали последствия длительного воздействия ванилина — например, в течение нескольких недель или месяцев. Они также не изучали, как на развитие эмбриональных клеток влияют другие компоненты аэрозоля электронных сигарет.

Исследователи считают, что полученные результаты показывают необходимость более внимательно изучать безопасность ароматизаторов для беременных. Сейчас команда продолжает исследование других веществ, используемых в электронных сигаретах, в том числе синтетического охлаждающего агента WS-23 и ментола.

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