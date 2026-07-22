Самые успешные креативные исполнители работают в 10 регионах страны, следует из практического обзора «Рынок услуг в сфере креативных индустрий: структура, драйверы и цифровая трансформация», который «Авито» представил на Российской креативной неделе при поддержке Единого центра креативной экономики (АНО «Креативная экономика»).

Среди лидеров — Петербург с Ленобластью, Краснодарский край, Татарстан. Возглавляет список все же столичный регион (Москва с Московской областью), который занимает почти треть всего рынка.

В I полугодии 2026 года 75% объема сделок в сфере креативных услуг на платформе «Авито» приходится на 10 регионов. Лидирует в списке Москва с Московской областью — они занимают 31,3% рынка, второе место (13,2%), ожидаемо, за Петербургом с Ленобластью, третье (7,4%) — за Краснодарским краем.

За пределами основной тройки сформировался пул региональных лидеров: Татарстан (4,8% рынка), Ростовская (4,2%) и Свердловская (3,7%) области. На следующей ступени — Башкортостан, Нижегородская, Новосибирская и Самарская области (от 2,4% до 2,6% российского рынка креативных услуг).

При этом на креативной карте страны появились новые точки: Сахалинская и Амурская области, ЯНАО, Республика Саха (Якутия), Камчатский край. Правда, здесь систематическая потребность в креативных сервисах только начинает формироваться, показывая неравномерную динамику. Местный бизнес активно выходит в онлайн, развивает брендинг и обновляет визуальные коммуникации, однако предложение здесь пока не успевает за растущей потребностью в подобных услугах — и виной всему заметный дефицит профильных специалистов.

Доход креативщиков растет

Также аналитики рассмотрели российские креативные сервисы двух направлений: цифровые и из сферы «экономики впечатлений». Оказалось, что в цифровом секторе популярны услуги аутсорсинга, поэтому высоким спросом пользуется проектное управление работой творческих групп, — в первом полугодии этого года активных исполнителей в этом секторе стало на 22,5% больше, однако их точное число не приводится.

В «экономике впечатлений» активно растут те, кто удовлетворяет интерес потребителей к персонализированным решениям: авторским сценариям, оригинальным интерактивным элементам. Количество активных исполнителей здесь выросло на 10,5% за тот же период.

Что касается заработка — в исследовании говорится, что креативщики уже уверенно конкурируют с профессиями из других отраслей. Как отмечает Марина Монгуш, президент АНО «Креативная экономика», средний доход занятых в креативных индустриях составил около 132 тыс. руб. в месяц — это примерно на 38% выше среднероссийского уровня.