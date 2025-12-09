Министерство цифрового развития России готовится к значительному расширению функционала мобильного приложения «Госуслуги». Ведомство разработало проект постановления, согласно которому пользователи смогут предъявлять в цифровом виде целый ряд ключевых документов, заменяя ими бумажные оригиналы, пишет «Коммерсант».

Freepik

Помимо уже юридически введенного с 30 сентября QR-кода паспорта, в перечень планируется добавить:

— свидетельство о рождении;

— водительское удостоверение;

— свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС);

— полис ОСАГО;

— удостоверение многодетной семьи;

— пенсионное удостоверение;

— удостоверение инвалида о праве на льготы;

— студенческий билет.

Это позволит, например, показывать цифровые права инспектору ГИБДД или подтверждать статус студента в университете с помощью QR-кода в смартфоне. Также планируется расширить сферу применения электронного паспорта: его можно будет использовать для посадки на междугородный автобус, поезд или самолет.

Использование электронных документов останется добровольным. Проект еще должен быть согласован с ФСБ.

Эксперты поддерживают инициативу, направленную на упрощение повседневной жизни, но отмечают ключевые вызовы для ее успешной реализации. В частности, они указывают на необходимость единовременного обновления регламентов работы всех принимающих сторон — от государственных органов и банков до учебных заведений и транспортных компаний.

Кроме того, они обратили внимание на то, что для избежания ситуаций, когда один сотрудник учреждения принимает QR-код, а другой требует бумагу, необходимо массовое обучение. Успех реализации инициативы зависит от стабильной работы приложения и доступности интернета.

Эксперты также добавляют, что требуется четкое регулирование того, какие именно данные видит проверяющий, кто отвечает за их актуальность и как решаются спорные ситуации.

В Минцифры подчеркивают, что перечень составлен на основе востребованных сервисов: например, в приложение «Госуслуги Авто» уже загружено около 15 млн цифровых СТС и 10 млн водительских удостоверений.