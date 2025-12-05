Минцифры России продолжает наполнение «белого списка» цифровых платформ, которые сохранят доступность при ограничениях мобильного интернета в целях безопасности. В обновленную версию перечня добавлены ресурсы, определенные как критически важные для граждан и государства.

Freepik

В список вошли сайт Центробанка России, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», а также платформы «Россия — страна возможностей», ФГАИС «Молодежь России», проект «Твой ход», сайты «Известий» и ТАСС, сервис недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko.

Формирование списка, как пояснили в министерстве, ведется постоянно и основано на анализе популярности российских интернет-ресурсов, а также на предложениях федеральных и региональных органов власти при согласовании с профильными силовыми ведомствами. ОЖидается, что дальше перечень будет обновляться еженедельно, а добавить в него ресурсы иным способом, кроме утвержденного, невозможно.

Ранее в список уже попали такие платформы, как «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер MAХ, сервисы Mail.ru и «Яндекс», Rutube, маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, сайты Кремля и правительства РФ, система ДЭГ, личные кабинеты «Билайна», «Мегафона», МТС, «Ростелекома» и Tele2, а также ресурсы РБК, Альфа-Банка, 2ГИС, РЖД и МЧС.

На фоне этого депутаты Госдумы предложили предоставить регионам право по запросам населения включать в список необходимые приложения, поскольку текущий федеральный реестр, по их мнению, не всегда отвечает реальным потребностям граждан.