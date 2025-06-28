Молодые российские предприниматели в возрасте 18-35 лет сохраняют уверенность и амбициозность в своем бизнесе вопреки всем экономическим войнам и встряскам. Согласно данным регулярного исследования ко Дню молодежи (28 июня) совместного проекта «Сбера», фонда «Общественное мнение» и Минэкономразвития, эти предприниматели активнее других расширяют свои компании. Подробности — в распоряжении редакции «Инка».

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Исследователи изучили мнение 1226 респондентов — представителей микро- и малого бизнеса в России, из которых 108 человек попали в возрастную категорию молодых.

Выяснилось, что в первом полугодии 2025 года 16% молодых бизнесменов находились на этапе расширения своего бизнеса, что в два раза больше, чем среди всех предпринимателей (9%). Планы на ближайшие 3-6 месяцев также амбициозны: 35% молодых предпринимателей намерены активно развивать свои компании, в то время как среди всех предпринимателей таких лишь 21%.

Однако, несмотря на оптимизм и стремление к росту, молодежь в бизнесе сталкивается с рядом трудностей. Среди них наибольшее беспокойство вызывает рост цен у поставщиков, которое заботит 70% опрошенных. Другими проблемами являются увеличение платежей по кредитам (31%), трудности с поставками российских материалов (29%) и ограничение возможностей для рекламы (16%).

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Тем не менее молодые предприниматели остаются настроены оптимистично. Почти половина (49%) считает, что в течение ближайшего года финансовое положение их бизнеса улучшится, в то время как среди всех предпринимателей такой прогноз дают только 28%.

Также подтвердилось, что молодые бизнесмены проявляют интерес к мерам государственной поддержки. 36% из них рассматривают возможности получения грантов, а 16% заинтересованы в информационной помощи. Это свидетельствует о высоком спросе на ресурсы, которые могут помочь в преодолении трудностей и расширении бизнеса.

Таким образом можно утверждать, что молодые предприниматели остаются уверенными в своих силах и планируют активно развивать свои проекты.

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