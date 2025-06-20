Аналитический центр ВЦИОМ представил масштабное исследование, раскрывающее ключевые тенденции в молодежном предпринимательстве. Согласно данным, современные бизнесмены в возрасте 18-35 лет ценят свободу и самореализацию выше финансовых показателей.
Большинство молодых предпринимателей (63%) начинают собственное дело прежде всего ради возможности заниматься тем, что их увлекает, а не рутиной. Для 55% респондентов ключевым стимулом стало стремление к независимости от начальства, желание работать на себя, а не «на дядю».
Исследование также выделило 5 портретов молодых предпринимателей:
Несмотря на сложную экономическую обстановку, 80% опрошенных оценивают состояние своего бизнеса как «удовлетворительное» или выше. Каждый третий респондент планирует расширение в ближайшее время.
Однако эксперты предупреждают, что такая уверенность часто объясняется недостатком опыта. Особенно уязвимыми оказались предприниматели из сельской местности — 14% из них называют ситуацию критической, тогда как в городах этот показатель составляет лишь 1-4%.
Молодые бизнесмены сталкиваются с целым комплексом трудностей. Главной проблемой стало снижение покупательского спроса, на которое жалуются 36% респондентов. Почти четверть опрошенных (24%) отмечают высокую налоговую нагрузку и дорогие кредиты.
Особую озабоченность вызывает отсутствие «финансовой подушки» у 70% начинающих предпринимателей. При этом лишь 21% «вынужденных предпринимателей» инвестирует в обучение, что существенно ограничивает их возможности для развития.
Аналитики подчеркивают необходимость системных мер поддержки вместо разовых льгот. Ключевыми направлениями должны стать снижение налоговой и кредитной нагрузки, а также развитие программ финансовой грамотности.
Особое внимание требуется уделить инфраструктурному развитию малых городов, где предприниматели сталкиваются с наибольшими трудностями. Без создания стабильных условий и доступа к долгосрочным ресурсам многие молодые бизнесмены рискуют столкнуться с непреодолимыми ограничениями уже через 2-3 года работы.