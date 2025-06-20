Аналитический центр ВЦИОМ представил масштабное исследование, раскрывающее ключевые тенденции в молодежном предпринимательстве. Согласно данным, современные бизнесмены в возрасте 18-35 лет ценят свободу и самореализацию выше финансовых показателей.

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Большинство молодых предпринимателей (63%) начинают собственное дело прежде всего ради возможности заниматься тем, что их увлекает, а не рутиной. Для 55% респондентов ключевым стимулом стало стремление к независимости от начальства, желание работать на себя, а не «на дядю».

Исследование также выделило 5 портретов молодых предпринимателей:

Фрилансеры — самая многочисленная группа (73%). В основном это женщины 31-35 лет из крупных городов с годовым доходом до 1 млн руб. Для них наибольшее значение имеют свободный график и отсутствие подчиненности.

Предприниматели по духу (7%) — Жители крупных городов 31-35 лет с выручкой до 10 млн руб. Они рассматривают бизнес в первую очередь как реализацию своей «предпринимательской жилки» и развитие бизнес-идеи.

Бизнесмены поневоле (12%) — молодежь до 30 лет, в основном мужчины из городов с численностью менее миллиона человек. Выручка до 500 тыс. руб. в год. Для них основной мотив — адаптироваться к неблагоприятным условиям рынка труда, а самый привлекательный элемент предпринимательства — свободный график.

Прагматичные новички (6%) — большинство женщины плюс самая молодая категория (до 25 лет). Выручка сравнима с первой категорией фрилансера — до миллиона руб. Они, как и предприниматели по духу из второй категории, выбирают заниматься бизнесом ради перспективы дальнейшего развития, но относятся к предпринимательству как к обычной работе.

Случайные предприниматели (2%) — пока не определились, зачем они занимаются предпринимательством.





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Несмотря на сложную экономическую обстановку, 80% опрошенных оценивают состояние своего бизнеса как «удовлетворительное» или выше. Каждый третий респондент планирует расширение в ближайшее время.

Однако эксперты предупреждают, что такая уверенность часто объясняется недостатком опыта. Особенно уязвимыми оказались предприниматели из сельской местности — 14% из них называют ситуацию критической, тогда как в городах этот показатель составляет лишь 1-4%.

Молодые бизнесмены сталкиваются с целым комплексом трудностей. Главной проблемой стало снижение покупательского спроса, на которое жалуются 36% респондентов. Почти четверть опрошенных (24%) отмечают высокую налоговую нагрузку и дорогие кредиты.

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Особую озабоченность вызывает отсутствие «финансовой подушки» у 70% начинающих предпринимателей. При этом лишь 21% «вынужденных предпринимателей» инвестирует в обучение, что существенно ограничивает их возможности для развития.

Аналитики подчеркивают необходимость системных мер поддержки вместо разовых льгот. Ключевыми направлениями должны стать снижение налоговой и кредитной нагрузки, а также развитие программ финансовой грамотности.

Особое внимание требуется уделить инфраструктурному развитию малых городов, где предприниматели сталкиваются с наибольшими трудностями. Без создания стабильных условий и доступа к долгосрочным ресурсам многие молодые бизнесмены рискуют столкнуться с непреодолимыми ограничениями уже через 2-3 года работы.