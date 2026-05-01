Облачная компания Nebius Group договорилась о приобретении стартапа Eigen AI, разрабатывающего программные решения для повышения эффективности вычислений в задачах искусственного интеллекта. Сумма сделки составит около $643 млн и будет выплачена в денежной форме и акциями.

Numan Ali, Unsplash

Согласно заявлению компании, структура сделки включает примерно $98 млн наличными и около 3,8 млн акций Nebius. Оценка пакета акций основана на их средневзвешенной цене за последние 30 дней.

Eigen AI разрабатывает технологии, позволяющие оптимизировать выполнение ИИ-нагрузок — в том числе снижать вычислительные издержки при инференсе и обучении моделей. Это напрямую влияет на себестоимость и скорость обработки задач в облачной инфраструктуре.

Покупка вписывается в стратегию Nebius по развитию специализированной облачной платформы для искусственного интеллекта. Компания расширяет инфраструктуру, ориентированную на работу с высокопроизводительными ускорителями, включая решения Nvidia.

На фоне стремительного роста рынка генеративного ИИ оптимизация вычислений становится критическим фактором: снижение затрат на инференс и обучение моделей напрямую повышает экономическую эффективность облачных сервисов.

Сделка также отражает более широкий тренд на вертикальную интеграцию в инфраструктуре ИИ, где провайдеры стремятся контролировать не только вычислительные мощности, но и программный стек, отвечающий за эффективность работы моделей.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.