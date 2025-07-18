Авиабилеты на популярные летние направления в 2025 году либо подешевели, либо остались на уровне прошлого года. Об этом свидетельствуют данные авиакомпаний и агрегаторов, опрошенных «Коммерсантом». Снижение цен связывают с усилением конкуренции с иностранными перевозчиками, укреплением рубля и ростом числа рейсов на фоне стагнации спроса.

Unsplash

По данным сервиса «Авиасейлс», билеты в Сочи подешевели на 11%, до 12,3 тыс. руб. в одну сторону, в Санкт-Петербург — на 5%, до 5,5 тыс. На международных направлениях снижение цен зафиксировано в Армению (–8%), Белоруссию (–6%) и Казахстан (–3%). Стоимость перелета в Грузию осталась прежней, а в Турцию выросла на 1,6%.

Сервис OneTwoTrip отметил максимальное снижение цен на рейсы в Санкт-Петербург (–29%, до 14,2 тыс. руб. в обе стороны) и в Москву (–25%, до 14,4 тыс.). Перелеты в Калининград и Екатеринбург подешевели на 22% и 21% соответственно, до 17,1 тыс. На международных маршрутах рост цен отмечен в Грузию (+11%, до 45,7 тыс. руб.), Узбекистан (+6%, до 27,7 тыс.) и Армению (+3%, до 35 тыс.), тогда как билеты в Турцию упали на 5%, до 41,6 тыс.

Представители рынка объясняют динамику цен высокой базой прошлого года, когда стоимость перелетов резко выросла, что привлекло внимание Федеральной антимонопольной службы. Дополнительное влияние оказали увеличение числа рейсов иностранными перевозчиками, особенно китайскими, и стагнация спроса.

Читайте также Российский турпоток в Японию удвоился

В «Аэрофлоте» отметили, что 2024 год был ознаменован ростом пассажиропотока, при этом наблюдалось пропорциональное увеличение средней стоимости перевозки. В 2025 году в компании прогнозируют рост цен в пределах инфляции.

Спрос на направления также изменился. По сведениям «Авиасейлс», доля бронирований в Москву из регионов выросла на 3 п.п., до 24%, с наибольшим числом туристов из Санкт-Петербурга, Сочи и Махачкалы. Москвичи же чаще выбирают зарубежные направления: доля таких бронирований выросла на 4 п. п., до 44%, с лидерством Армении (9%) и Турции (8%).

Внутренние предпочтения москвичей — Сочи (12%) и Санкт-Петербург (10%). OneTwoTrip подтверждает рост бронирований в Москву (29%) и популярность Армении и Турции (по 11%).

По данным Минтранса, за первую половину 2025 года российские авиакомпании перевезли почти 50 млн пассажиров. В «Аэрофлоте» и «России» в топ-3 зарубежных направлений из Москвы вошли Анталья, Стамбул и Ереван, из Санкт-Петербурга — Анталья, Ереван и Алматы. В S7 отметили рост спроса на Владикавказ, Минводы и Горно-Алтайск, а AzurAir выделила запуск прямых рейсов во Вьетнам как новое популярное направление.