Число российских туристов, посетивших Японию в первом полугодии 2025 года, составило 83,7 тыс. Это на 103,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года (41 тыс.). Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой данные Японского национального офиса по туризму (JNTO).

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Общий поток иностранных туристов в Японию за январь–июнь 2025 года достиг 21,5 млн человек, что на 21% превышает показатель 2024 года (17,8 млн). Лидерами по числу туристов стали Южная Корея (4,78 млн), Китай (4,7 млн) и Тайвань (3,28 млн). В июне 2025 года Японию посетили 11,9 тыс. россиян, что на 112% больше, чем в июне 2024 года (5,6 тыс.).

Рост интереса россиян к Японии участники рынка связывают с появлением удобных стыковочных рейсов через города Китая, включая Пекин и Шанхай. Стоимость авиабилетов на сентябрь с пересадкой составляет от 55–60 тыс. руб. в обе стороны на человека.

Кроме того, для россиян действует бесплатное оформление визы, которая при первом посещении выдается на 15 или 30 дней. Туроператоры советуют подавать документы не позднее чем за две недели до поездки, чтобы избежать возможных сложностей.

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Япония остается популярным направлением среди российских путешественников благодаря разнообразию туристических программ. Весной спрос традиционно высок на экскурсионные туры в сезон цветения сакуры, летом популярны комбинированные маршруты с пляжным отдыхом на Окинаве, а осенью туристов привлекает сезон красных кленов.

Стоимость туров на октябрь–ноябрь 2025 года начинается от 250–300 тыс. руб. на двоих за 7 ночей без учета перелета.