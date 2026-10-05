Российский рынок связи за год заметно сократился по числу участников. К июлю 2026 года в стране насчитывалось чуть более 7 тыс. операторов — на 17% меньше, чем годом ранее. Количество лицензий снизилось примерно в той же пропорции, до более чем 21 тыс. В Роскомнадзоре связывают это прежде всего с прекращением действия неиспользуемых разрешений.

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Речь идет в том числе о так называемых «бумажных сетях» — компаниях, которые сохраняли лицензии, но не запускали по ним услуги. После получения разрешения оператору дается два года на начало работы. Сейчас соблюдение этого требования контролируется активнее, чем прежде, отмечает исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.

По его словам, раньше лицензии могли приобретаться в том числе с расчетом на перепродажу. После изменения стоимости такого ресурса экономика подобных схем изменилась: с 2024 года цена лицензий выросла более чем в 100 раз. Одновременно регуляторы усилили проверку фактической деятельности операторов.

Для работающих компаний входной барьер также становится выше. Провайдеры несут дополнительные расходы на выполнение требований по хранению данных, кибербезопасности и СОРМ. Старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Екатерина Литвинова считает, что совокупная нагрузка особенно сильно сказывается на небольших региональных операторах.

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Пока уход компаний не привел к пропорциональному сокращению телекоммуникационной инфраструктуры. Как отмечают в Strategy Partners, значительная часть выбывающих игроков не имела действующих сетей. Поэтому нынешняя динамика в большей степени отражает очистку рынка от неактивных юридических лиц.

Следующий этап может оказаться более чувствительным для конкуренции. По словам Дубовикова, лицензии иногда прекращают и из-за некорректной отчетности: если документы показывают отсутствие услуг, оператор может попасть в число неработающих. Дополнительным ограничением остаются требования к СОРМ, которые не все небольшие компании способны выполнить без значительных вложений.

Участники отрасли ожидают дальнейшего сокращения числа операторов. Помимо неактивных компаний, рынок могут покинуть провайдеры, для которых лицензирование, технические требования и содержание инфраструктуры становятся экономически невыгодными. Это будет способствовать дальнейшей консолидации отрасли, прежде всего за счет ухода небольших региональных игроков.

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