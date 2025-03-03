В период с 2000 по 2023 год относительно небольшие ледники, исключая ледники Антарктиды и Гренландии, потеряли около 5% своего объема. Это эквивалентно 273 млрд тонн льда в год, что более чем вдвое превышает потерю Антарктического ледового щита. Потеря льда ускорилась после 2012 года с 36-процентным увеличением талой воды, что создает риски для водоснабжения и повышает опасность наводнений в густонаселенных регионах.

В Центральной Европе, особенно в Альпах, спад был еще более серьезным: исчезло 39% массы льда. Количество талой воды, сходящей вниз, меняется каждый год. Но закономерность, которая становится видимой, исследователи называют «шокирующей». В период с 2012 по 2023 год было потеряно гораздо больше льда (на 36% больше талой воды) по сравнению с предыдущим десятилетием.

Речь идет не только о повышении уровня моря, говорит Берт Воутерс доцент кафедры геонауки и дистанционного зондирования в Техническом университете Делфта, который обеспечил, чтобы данные многих исследований в совокупности давали надежную оценку.

«Мы непосредственно заметим таяние этих ледников. Поскольку они расположены там, где живет много людей, это повлияет на снабжение питьевой водой, в частности, в Южной Америке и Азии. И риск наводнений после сезона таяния также представляет опасность», — добавил он.

«С доступных ледников у нас есть множество полевых измерений. Со всех этих других ледников у нас есть данные со спутников. Методы и, следовательно, оценки талой воды часто различались. Было большой проблемой сделать это научно унифицированным», — говорит Воутерс.

Команда исследователей, часть Glacier Mass Balance Intercomparison Exercise (Glambie), добилась успеха. Результатом стал ежегодный временной ряд изменений массы ледников для всех ледниковых регионов мира с 2000 по 2023 год.

Ученые отмечают, что за последнее десятилетие процесс таяния ледников по всему миру значительно ускорился. Они предупреждают, что в ближайшие годы это будет происходить еще быстрее, чем предполагалось, что, в свою очередь, приведет к повышению уровня моря. Ледники, являющиеся важными элементами климатической системы и содержащие миллиарды кубометров пресной воды, быстро тают в условиях глобального потепления.