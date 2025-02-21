Ученые отмечают, что за последнее десятилетие процесс таяния ледников по всему миру значительно ускорился. Они предупреждают, что в ближайшие годы это будет происходить еще быстрее, чем предполагалось, что, в свою очередь, приведет к повышению уровня моря. Ледники, являющиеся важными элементами климатической системы и содержащие миллиарды кубометров пресной воды, быстро тают в условиях глобального потепления.

В рамках первой подобной глобальной оценки международная команда ученых выявила стремительный рост таяния ледников за последнее десятилетие. С 2012 по 2023 гг. было утрачено примерно на 36% больше льда, чем в период с 2000 по 2011 г. В среднем ежегодно теряется около 273 млрд тонн льда, что соответствует потреблению воды всем населением планеты на протяжении 30 лет. «Эти результаты поражают и вызывают беспокойство, поскольку температура повышается из-за выбросов парниковых газов человечеством», — заявил Майкл Цемп, профессор Цюрихского университета и один из соавторов исследования, опубликованного в журнале Nature.

В ходе исследования ученые установили, что с начала XXI века объем ледников по всему миру уменьшился примерно на 5%, но в разных регионах наблюдаются значительные различия. Так, в Антарктиде сокращение составило всего 2%, в то время как в европейских Альпах потери достигли 40%. Майкл Цемп отметил, что регионы с малыми ледниками теряют их гораздо быстрее, и многие из них, вероятно, не смогут пережить этот век.

Исследование, организованное Всемирной службой мониторинга ледников (WGMS), Эдинбургским университетом и исследовательской группой Earthwave, стремилось объединить данные полевых и спутниковых наблюдений для создания «эталонной оценки», которая позволит отслеживать процесс таяния ледников. Цемп, возглавляющий WGMS, подчеркнул, что наблюдения его команды, а также недавно проведенные моделирования показывают, что темпы таяния ледников в этом столетии значительно превышают прогнозы, приведенные в последней оценке климатических экспертов МГЭИК ООН.

«Мы можем ожидать, что к концу этого века уровень моря повысится больше, чем предполагалось ранее», — заявил он в интервью AFP. А также добавил, что таяние ледников окажет значительное влияние на запасы пресной воды, особенно в таких регионах, как Центральная Азия и Центральные Анды.

По данным ученых, таяние ледников с 2000 года уже привело к повышению уровня моря почти на 2 см, что поставило под угрозу наводнения почти 4 млн человек, проживающих на побережьях всего мира.

Считалось, что на повышение уровня моря значительно влияют небольшие ледники, однако профессор Мартин Зигерт из Эксетерского университета, не участвовавший в исследовании, отметил, что новые данные вызывают серьезные опасения. Это связано с прогнозами дальнейшего таяния ледников и возможными последствиями для обширных ледяных щитов Антарктиды и Гренландии в условиях глобального потепления.

Он подчеркнул, что «Ледяные щиты сегодня теряют массу в шесть раз быстрее, чем 30 лет назад. И когда они изменятся, мы перестанем говорить о сантиметрах и перейдем к метрам», — заявил он.

На протяжении многих десятилетий ледники служили ключевым индикатором изменений климата, вызванных деятельностью человека, данные Всемирной сети мониторинга ледников (WGMS) охватывают более ста лет наблюдений.

В XX веке оценки изменений базировались на полевых измерениях около 500 ледников. Ученые выкапывали яму на вершине, чтобы оценить количество свежевыпавшего снега за текущий год и определить, сколько льда потеряно на участках таяния. В последнее время спутники предоставили ученым возможность более точно отслеживать изменения на 275 тыс. ледников по всему миру, используя камеры, радары, лазеры и методы оценки массы Земли.

В январе Организация Объединенных Наций подчеркнула, что сохранение мировых ледников является ключевой «стратегией выживания» для планеты. «Для этого необходимо значительно сократить выбросы парниковых газов», — отметил Цемп. По его словам, каждая десятая градуса потепления, которую удается избежать человечеству, приводит к экономии ресурсов, спасает жизни и позволяет избежать множества проблем.

Ранее исследование выявило, что уровень Большого Соленого озера достиг рекордно низкого уровня в 2022 году из-за сокращения притока из рек и повышения интенсивности испарения, вызванной потеплением климата. Высыхание водоема представляет собой угрозу экономике, экологии и общественному здоровью, ввиду воздействия токсичной пыли.