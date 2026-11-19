Десять крупнейших водочных брендов укрепили позиции на российском рынке, несмотря на общее снижение спроса. В январе—октябре 2026 года их доля в розничных продажах выросла на 1,5 п. п. год к году, до 43%, а объем реализации увеличился на 1%, до 26,54 млн дал. Продажи остальных марок, напротив, сократились на 5%, до 35,18 млн дал, следует из данных аналитического проекта A.List.

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

Концентрация рынка усиливается: за десять месяцев 60 популярных марок обеспечили около 80% продаж водки против 67 брендов годом ранее. Всего в российской рознице представлено более 2 тыс. марок. При этом совокупная реализация водки снизилась на 2,5%, до 61,7 млн дал.

Сильнее всего теряют позиции производители в экономсегменте, где бутылка стоит 400–470 руб. По данным группы Ladoga, продажи в этой категории упали на 9,3% год к году. В нее преимущественно входят небольшие региональные марки, которым сложнее конкурировать с федеральными производителями. В компании связывают ситуацию в том числе с повышением минимальной розничной цены. В массовом сегменте стоимостью 470–520 руб. снижение составило 2,4%, тогда как премиальная водка подорожанием спроса не ограничилась: продажи в диапазоне 520–1 тыс. руб. выросли на 11,6%, а продукции дороже 1 тыс. руб. — на 17,2%.

Дополнительное давление на небольших производителей оказывает политика торговых сетей. Ретейлеры пересматривают ассортимент алкогольных полок и выделяют место под готовые коктейли и другие напитки ready-to-drink, которые считают перспективными для молодой аудитории. Крупные федеральные марки при этом получают преимущество благодаря масштабам производства, устойчивым поставкам и широкой дистрибуции. Небольшим компаниям сложнее обеспечить сети необходимыми объемами и условиями сотрудничества.

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Еще одним фактором консолидации стало изменение сроков уплаты акциза. По оценке Алкогольной сибирской группы, перенос платежа на более ранний срок увеличивает потребность производителей в оборотных средствах. Для небольших предприятий такая финансовая нагрузка может оказаться критичной. В Ladoga считают, что на растущем рынке остаются преимущественно бренды с достаточными производственными мощностями, стабильными поставками сырья и развитой дистрибуцией.

В результате позиции отдельных марок все сильнее зависят от присутствия в крупных торговых сетях. По словам президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, даже временное прекращение поставок в одну сеть или магазин может заметно отразиться на продажах бренда. При этом в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли отмечают, что ассортимент водки в зависимости от формата магазина варьируется от 80 до более чем 600 позиций.

В числе лидеров по динамике продаж за январь—октябрь оказалась «Архангельская»: реализация марки выросла на 21,9%, до 3,9 млн дал. Продажи «Белой березки» увеличились на 11,9%, до 1,95 млн дал, «Царской» — на 10,4%, до 2,45 млн дал. Однако рост отдельных брендов происходит на сокращающемся рынке: по оценке участников отрасли, водка сохраняет значение для крупных производителей благодаря масштабам категории, несмотря на развитие альтернативных алкогольных направлений.

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